Reichenau vor 33 Minuten

Porsche-Fahrer wird mit 1,6 Promille gestoppt und will den Wagenschlüssel nicht herausgeben

Der Mann hatte am Ortsausgang Konstanz in Richtung Waldsiedlungstunnel stark beschleunigt. Deshalb hielt die Polizei den 54-Jährigen an – und roch sofort den Alkohol.