Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 26. September, am Rande der Konstanzer Innenstadt ereignet hat. Wie das Polizeipäsidium Konstanz mitteilte, war es gegen 16.15 Uhr im Einmündungsbereich des Rheinsteigs und der Konzilstraße am Beginn der Alten Rheinbrücke zu einem Blechschaden von etwa 8.000 Euro gekommen. Beteiligt: drei Autos, von denen allerdings nur zwei an Ort und Stelle blieben.

Hegne Opel übersehen – Versuch, in Hegne auf die B33 aufzufahren, geht gründlich schief Das könnte Sie auch interessieren

Die drei Autofahrer standen mit ihren Wagen auf dem Rheinsteig mit Blick Richtung Obersee an der roten Ampel auf den Abbiegespuren nebeneinander. Der spätere Unfallflüchtige befand sich auf der linken Abbiegespur in Fahrtrichtung Brücke, ein 54-Jähriger in einem Opel Insigna in der Mitte und eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf auf der rechten Spur in Richtung Bahnhofplatz. Beim Umschalten der Ampel fuhren alle los, aber nicht alle blieben in ihrer Spur.

Laut Polizei geriet der unbekannte Autofahrer nach rechts auf die mittlere Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 54-Jährige ebenfalls nach rechts aus und prallte mit dem VW zusammen. Ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern, setzte der Auslöser der Kettenreaktion seine Fahrt fort.

Konstanz Au weia, da fehlt doch ein Stück von der Brücke! Schuld war ein Baggerfahrer Das könnte Sie auch interessieren

Der Unfallverursacher soll mit einem schwarzen SUV BMW X3 oder X5 mit FN-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro und den am VW auf ungefähr 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter (07531) 995-0 zu melden.