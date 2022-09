Gründlich schief gegangen ist am Sonntagnachmittag, 18. September, der Versuch einer Autofahrerin, von der Konradistraße in Hegne auf die Bundesstraße 33 einzubiegen. Ergebnis waren laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz zwei leicht Verletzte und ein Blechschaden von rund 15.000 Euro.

Reichenau Obwohl hier nie ein Auto vorbeifährt, leuchten die Schilder an der neuen B33. Warum? Das könnte Sie auch interessieren

Die 24-jährige Suzuki-Fahrerin war die Nebenstraße aus Richtung Kloster/Marianum heruntergekommen. Im Bereich der Einmündung zur B33 hielt sie ihren Wagen zunächst an und fuhr dann in Richtung Konstanz auf die Bundesstraße auf. Ein von links kommender Opel krachte in den Suzuki.

Dessen 52-jährige Fahrerin und die 23-jährige Beifahrerin im Suzuki erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde laut Polizei jedoch nicht benötigt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden Wagen.