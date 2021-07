Der Verein pro Tier und die Vermittlung von Hunden

Auf der Homepage www.protier-ev.de schreibt der Verein über die Vermittlung von Hunden und Katzen: „Wie für jeden seriösen Tierschutzverein hat die Vermittlung unserer Schützlinge für uns eine ganz besondere Bedeutung. Oft haben die Hunde und Katzen bereits ein hartes Leben hinter sich. Entweder mussten sie auf der Straße ums Überleben kämpfen, haben lange Zeit im Zwinger eines Tierheims verbracht, wurden nicht richtig gehalten, sind vielleicht schon durch mehrere Familien ‚gewandert‘ oder wurden von ihrer Familie aus fadenscheinigem Grund abgeschoben. Viele von ihnen sind körperlich und seelisch misshandelt und müssen das Vertrauen zu Menschen erst wieder lernen. Damit diese Tiere ihr weiteres Leben in liebevoller, passender Umgebung verbringen können, steht bei uns vor jeder Vermittlung die umfassende Information. Das heißt: Wir informieren so detailliert wie möglich über die betreffende Katze bzw. den betreffenden Hund, die Interessenten geben uns einen offenen Einblick in ihre Lebens- und Wohngegebenheiten, und wir lernen uns gegenseitig persönlich kennen. Ein Schutzvertrag, der gemeinsam getroffene Vereinbarungen festhält und das dauerhafte Wohlergehen der Tiere sicherstellen soll, schließt den Vermittlungsablauf ab. (Damit Sie sich vorab über unsere Vertragsbedingungen informieren können, finden Sie auf der Homepage ein Muster unserer Übernahmeverträge. Die Bedingungen sind für Hunde und Katzen gleich.) Für jedes vermittelte Tier wird eine Schutzgebühr fällig. Ihre Höhe ist je nach Tier im Vertrag geregelt. Unsere Schutzgebühren decken in den meisten Fällen nicht einmal die tatsächlich für das Tier entstandenen Kosten, daher sind sie nicht verhandelbar. Ohne Zuwendungen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen wäre eine gute Tiervermittlung nicht zu meistern. Manches in unserem Vermittlungsprocedere mag „sehr streng“, manche Formalitäten übertrieben erscheinen. Schließlich kann man Tiere „an jeder Ecke geschenkt“ bekommen, einfach so ... Aber es geht hier um Lebewesen, für die wir die Verantwortung übernommen haben und deren dauerhaftes Glück uns am Herzen liegt. Deshalb sind wir sicher: Wer aufrichtig den Wunsch nach einem vierbeinigen Familienmitglied hat, wird nicht die Geschäftemacherei verantwortungsloser Tierhändler unterstützen, sondern den Weg zu einem seriösen, verlässlichen Tierschutzverein gehen. Vielen Dank.“