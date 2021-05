Mareike und Rainer Pohl haben mitten in der Pandemie ihrer Heimat Konstanz den Rücken gekehrt, um für zwei Jahre die Welt im Bus und mit ihrem Hund zu erkunden. Seit Jahresbeginn sind sie auf Achse und aktuell auf den Kanarischen Inseln. Ob sie den Bodensee vermissen? „Nicht einmal ansatzweise“, sagen sie.

Kurz vor Mitternacht gab es für Rainer und Mareike Pohl kein Zurück mehr. Am 31. Dezember 2020, um 21.30 Uhr, saßen sie abfahrbereit in „Sir Franz-Wilhelm I.“, ihrem Reisebus. Der Schlüssel steckte in der Zündung und sie waren gerüstet