Nach einer dreijährigen, pandemiebedingten Pause des grenzüberschreitenden Flohmarkts können sich Schnäppchenjäger und begeisterte Flohmarkt-Verkäufer wieder ein Wochenende im Juni vormerken: Am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juni, lädt der Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen Einheimische wie Gäste zum Stöbern, Kaufen und Verkaufen ein. Das schreibt das Rathaus in einer Pressemitteilung.

Rund 1000 Stände sind dann wieder am Seerhein, an der Laube, über die Kreuzlingerstraße bis in die Schweiz hinein zu finden. Wer hier entbehrliche Schätze aus dem Keller oder vom Dachboden verkaufen möchte, sollte sich demnächst eine Standfläche sichern.

Ab wann kann ich meinen Stand reservieren?

Für Konstanzer ist der Anmeldestart am Montag, 13. Februar, um 12 Uhr, und für auswärtige Verkäufer am Montag, 27. Februar, ebenfalls um 12 Uhr. Ab dann können die noch freien Stände reserviert werden.

Wie funktioniert die Anmeldung zum Flohmarkt?

Auf www.konstanz-info.com/flohmarkt sind über den Anmelde-Link des Flohmarkts Standflächen in festen Größen erhältlich. Die Abschnitte und dazugehörigen Stände können dann – wie beispielsweise im Kino oder in einem Konzertsaal – auf einer Karte ausgewählt und direkt angeklickt werden.

Verfügbar sind 3x3 Meter für 90 Euro, 3x4 Meter für 120 Euro und 3x5 Meter für 150 Euro. Aussteller, die mehr Platz benötigen, haben die Möglichkeit, mehrere nebeneinanderliegende Stände zu buchen. Wichtig zu wissen: Eine Buchung über E-Mail oder Telefon ist nicht möglich.

Und wenn ich trotz Anmeldung nicht teilnehmen kann?

Für nachträgliche Standwünsche oder für den Fall, dass der gebuchte Stand dann doch nicht genutzt werden kann, bietet die Tauschbörse auf der Flohmarkt-Homepage die Möglichkeit, Stände weiterzuverkaufen.

Einfach Kontaktadresse sowie den Standwunsch beziehungsweise die Standdaten hinterlassen und auf Tauschangebote beziehungsweise Interessenten warten. Hinweis: Der Verkauf zu erhöhten Preisen ist untersagt und führt zum Ausschluss vom Flohmarkt.

Was gilt für die professionellen Flohmarkt-Verkäufer?

Auch dieses Jahr gibt es wieder vier Sondermärkte für professionelle Anbieter: Comic- und Schallplattenmarkt, Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt sowie Krämermarkt. Die Anmeldung für diese Profi-Aussteller ist ausschließlich per E-Mail an flohmarkt@konstanz-info.com möglich.