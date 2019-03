Konstanz vor 38 Minuten

Erneut sucht ein Hubschrauber eine vermisste Person in Staad

Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag bereits eine vermisste Person in Allmannsdorf und Staad mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, wiederholte sich dieses Szenario am Donnerstag. Häufen sich gerade die Fälle?