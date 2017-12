Konstanz Endlich weniger Staus an der Konstanzer Grenze? Zoll startet Außenstelle für Ausfuhrscheine am Bodenseeforum

Endlich weniger Staus an der Konstanzer Grenze? Zoll startet Außenstelle für Ausfuhrscheine am Bodenseeforum

Das Hauptzollamt Singen bestätigt kurz vor Weihnachten, dass es ab 2. Januar eine neue Möglichkeit zur Bearbeitung von Ausfuhrscheinen von Nicht-EU-Kunden geben wird. Sie soll zur Entspannung der Verkehrssituation an den Konstanzer Grenzübergängen beitragen.

Das Hauptzollamt Singen richtet ab Dienstag, 2. Januar eine neue Stelle zur Bearbeitung von Ausfuhrscheinen am Parkplatz des Bodenseeforums in Konstanz ein. Der neue Mobilpunkt für Kunden auf Nicht-EU-Ländern hat laut der Mitteilung des Hauptzollamts von Montag bis Samstag zwischen 9 und 21 Uhr geöffnet. Die Maßnahme soll zur "Entspannung der derzeit bestehenden Verkehrssituation an den Konstanzer Grenzübergängen beitragen", wie der Sprecher des Zollamts mitteilt.

Maximaler Warenwert: 275 Euro

Dabei ist zu beachten, dass an der zusätzlichen Abfertigungsstelle nur Ausfuhrscheine bis zu einer Höhe von 275 Euro Einkaufswert pro Person und Tag bearbeitet werden. An den Grenzübergängen Richtung Schweiz gibt es weiterhin kein Limit nach oben. Außerdem müssen die Waren laut Zoll unverzüglich nach der Bestätigung der Ausfuhrscheine über einen der beiden Grenzübergänge Konstanz-Autobahn oder Konstanz-Paradieser Tor ausgeführt werden. Der Zoll wird entsprechende Kontrollen vornehmen.