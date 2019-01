Konstanz/Salenstein vor 3 Stunden

Eine langjährige Mitarbeiterin der Uni Konstanz wird von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Ritter der Ehrenlegion ernannt

Christina Egli freut sich über die höchste Auszeichnung Frankreichs. Einst an der Uni Konstanz angestellt, arbeitet sie heute im Napoléon-Museum. Ihr Lebensmittelpunkt ist in Kreuzlingen direkt an der Grenze zu Konstanz.