Alexander Friemel ist frei von jedem Verdacht, sich selbst gerne in den Vordergrund spielen zu wollen. Das hat er nicht nötig.

Zum einen, weil er gerade erst 95 Jahre alt wurde und eine tiefe Weisheit sein Eigen nennen darf, die auf seine Umwelt beruhigend und fesselnd zugleich wirkt. Ein Mensch wie er, der in Russland an der Front kämpfte und nach eigener Aussage mehrmals nur mit großem Glück den Krieg überlebte, steht wie ein Mammutbaum im Leben und muss niemandem mehr etwas beweisen. Seit 1950 ist er glücklich mit seiner Gisela verheiratet; die beiden haben vier Kinder, sieben Enkel und sechs Urenkel.

Alexander Friemel im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Andreas Schuler. | Bild: Oliver Hanser

Auch beruflich ist er über jeden Zweifel erhaben. Als Architekt hat er sich selbst mit zahlreichen Gebäuden in Konstanz ein Denkmal gesetzt. Davon zeugt derzeit eine Ausstellung in der Rosenau.

„Ich wollte meine eigene Neugierde befriedigen und war selbst überrascht, wie viele Gebäude wir mit dem Team zusammen konzipiert und umgesetzt haben.“ Alexander Friemel

Hier hängen im Flur, der vom Foyer zum Speisesaal führt, die schwarz-weißen Bilder als Zeitdokumente Konstanzer Stadtgeschichte.

Diese Konstanzer Gebäude hat Alexander Friemel unter anderem entworfen – und kann Geschichten über einige davon erzählen Christiani Bild: privat

Christiani ist einer der Pioniere in der beruflichen Weiterbildung. 1931 in Frankfurt am Main gegründet als erste Fernschule Deutschlands mit dem Ziel, Berufstätigen neben ihrer Arbeit Wissen zu vermitteln, entwickelte sich das Unternehmen bis zum heutigen Tag stetig weiter. Bereits 1956 nahmen über 250.000 Teilnehmer an Christiani-Fernlehrgängen teil. Als Ergänzung zu den Fernlehrgängen wurde ein umfangreiches Produktsortiment mit Lehrmitteln für die berufliche Aus- und Weiterbildung entwickelt.



Christiani zählt heute zu den wichtigsten Anbietern von Unterlagen, Materialien und ausbildungsunterstützenden Hilfsmitteln für Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe für die tägliche Arbeit, aber auch zur Vorbereitung für die Prüfungen. 1936 wurde die Firma nach Konstanz in die Zollernstraße 10 verlegt. Fünf Jahre später fand der Einzug in die zum Bürohaus umgebaute ehemalige Rheinperle in der Mainaustraße 5 statt. Kikuz Bild: privat / Oliver Hanser

Als Alexander Friemel 1954 das Haus der Jugend am Raiteberg baute, konnte noch niemand ahnen, dass hier fortan fast jeder Konstanzer einen Teil seiner Jugend verbringen würde. "Das war damals eines der ersten der ersten Jugendhäuser überhaupt", erzählt Alexander Friemel. Unzählige Konstanzern haben hier Kindeheitserinnerungen gesammelt – ob beim Spielen, Basteln, Musizieren, Erleben und Lernen. 1993 wurde das Haus in Kinder-Kulturzentrum Raiteberg umbenannt, kurz Kikuz. 2017 begann der große Umbau, vor der Rückkehr im März ist das Kikuz in der Rebbergstraße beheimatet. Sonnenhalde-Grundschule Bild: privat / Oliver Hanser

Ein Jahr nach dem Haus der Jugend setzte sich Alexander Friemel mit einem weiteren Projekt für den Nachwuchs ein Schuldenkmal, als er 1955 die Sonnenhalde Grundschule im Höhenweg baute. Die Grundschule Sonnenhalde ist für alle barrierefrei zugänglich und in der Ausstattung der Klassenzimmer auf die Bedürfnisse der Kinder mit Behinderung angepasst. Rosenau Rosenau

„Alten Menschen neue Häuser bauen“ – so war im Jahr 1973 auf den Bautafeln zu lesen, die auf das damals gerade entstehende Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) Parkstift Rosenau hinwiesen. Architekt war auch hier – Alexander Friemel. Sein Auftrag damals: 360 Appartements bauen.



"Ich sagte nur: Ne, das wird dann ja eine Kaserne", erinnert er sich lachend. "Wobei es dann hieß: Herr Friemel, das ist nicht Ihr Problem. Ich konnte es dann jedoch auf 240 Appartement mit einem bis drei Zimmern reduzieren." Die verteilte er auf sieben Gebäude, "und alle sind gegeneinander versetzt."



Er selbst wohnt mit seiner Frau seit 2014 in der Rosenau. Schnetztor Bild: Oliver Hanser

Die Blätzlebuebe fragten 1976 Alexander Friemel, den Ehrenblätz und Turmherren, ob er nicht den Turm zu einem Ort der Verstaltungen für die Blätzlebuebe umbauen könne, "ohne Honorar, versteht sich", sagt der Architekt. "Da die Fenster stets offen waren, stand der Taubendreck hüfthoch und war fest wie Zement."



Also engagierte er die damals rund 2000 Blätz, die mehreren Tonnen Taubendreck rauszuhacken. "Das war eine Sauerei und dauerte eineinhalb Jahre." Anschließend baute er das Innere des Schnetztors aus. Handwerkskammer Bild: privat Uni-Senat Bild: privat Comturey-Keller auf der Mainau Bild: privat Kastanien-Halle auf der Mainau Bild: privat Gebäude der Stadtwerke Stadtwerke damals Deutsche Bank Bild: privat / Oliver Hanser

Deutsche Bank einst und heute: Alexander Friemel errichtete in der Schalterhalle eine Glasfront mit Kunst am Bau. "Da hat aber jeder seine Finger daraufgelegt, so dass die Bänker die Glasplastik mit Rigips zumauerten und vorne die Aktienkurse hängten." AOK Bild: privat/Oliver Hanser

Der Bau von Alexander Friemel stammt aus den 60er-Jahren, der Umbau aus den 90ern. Damals schon war der Zugang über die Inselgasse. Hochhaus Wollmatinger Straße Bild: privat / Oliver Hanser

Wer von Wollmatingen Richtung Innenstadt oder wieder zurück fährt, kommt unweigerlich an diesem Hochaus vorbei. Direkt an dem Gebäude kreuzt die Straße Am Briel, wo mittlerweile ebenfalls Mehrfamilienhäuser stehen. Unzählige Konstanzer Familien lebten und leben in dem Haus.

Die Ausstellung in der Rosenau ist auch gedacht für seine Nachfahren, damit seine Kinder und Kindeskinder wissen, was er beruflich gemacht hat.

Alexander Friemels Leben: "Es hat mich gereizt, nach dem Krieg Konstanz wieder aufzubauen"

Geboren ist Alexander Friemel in Freiburg, aufgewachsen zunächst in Konstanz im Familienanwesen Mainaustraße 36, in jenem denkmalgeschützten Gebäude, was noch heute gerne von Touristen fotografiert wird. Der Urgroßvater war Kaufmann. Er reiste eigens für das Haus ein halbes Jahr nach Italien und sammelte Ideen, um es nach seinen Wünschen und Vorstellungen ausgestalten zu können.

„Es gibt keinen schöneren Beruf als den des Architekten. Auf der grünen Wiese fängst du an, etwas zu erbauen und verfolgst das Wachstum, bis es fertig ist. Dann leben dort später glückliche Menschen. Das ist wunderbar.“ Alexander Friemel

Mit sechs Jahren verließ Alexander Friemel das erste Mal Konstanz, weil der Vater als Offizier dienstlich nach Stuttgart und nach Delmenhorst musste. Mit 17 Jahren, im Jahr 1941, wurde Alexander Friemel selbst Soldat. Zwischen 1942 und 1945 war er als Oberleutnant an der Front in Russland und Italien. "So viele Menschen sind ohne jeden Sinn gestorben."

Nach amerikanischer Gefangenschaft in Verona und Bad Aibling kam er schließlich nach Tuttlingen, von wo er zu Fuß nach Immendingen ging und von dort mit einer Lokomotive nach Konstanz reiste. "Ich bin vom Bahnhof in die Laube gelaufen, wo damals meine Eltern lebten, da die Franzosen unser Haus in der Mainaustraße beschlagnahmt hatten", erzählt er.

Zum Studium der Architektur ging er nach Karlsruhe. "Unsere Hörsäle hatten damals kein Dach", erinnert er sich. "Alles war zerbombt und kaputt." Nach dem Abschluss zog es ihn nach Zürich – allerdings nur für zweieinhalb Jahre. "Oberbürgermeister Knapp hat Hochbauamtsleiter Berthold Schwan nach Zürich geschickt, damit er mich überredet, zurück nach Konstanz zu kommen", erzählt er lächelnd.

Große Überzeugungsarbeit musste Schwan nicht leisten. "Es hat mich gereizt, Konstanz mit aufzubauen", sagt er.

1978 verließ Alexander Friemel mit seiner Frau erneut Konstanz – und wurde Chef der Bauträgergesellschaft der Badischen Bausparkasse. Zu seiner Pensionierung 1994 kam die Familie zurück an den Bodensee.

2014 zogen Gisela und Alexander Friemel in die Rosenau – in jenen Komplex, den der Architekt 1973 selbst erbaute.