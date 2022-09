Das Geräusch von Kettensägen schallt über das Gelände von Schloss Randegg. Schlossherr Titus Koch und der Künstler Armin Göhringer bearbeiten einen sieben Meter langen Eichenstamm. Die Sägeblätter bohren sich immer tiefer durch das 70 Zentimeter dicke Holz, die Späne wirbeln durch die Luft und legen im Stamm zwei Schlitze frei, durch die man bis auf den Erdboden blicken kann. Noch ist es eine Skulptur im Werden, eingefasst in einer Metallhalterung soll sie ihren Platz im öffentlichen Raum finden.

Wo genau das sein wird ist noch offen, aber eins steht für Titus Koch schon jetzt fest: „Wenn man die Möglichkeit hat, so einen berühmten Künstler hier zu haben, dann muss die Skulptur da stehen, wo sie gut sichtbar ist und wo man sie genießen kann.“

Geplant war eigentlich ein Projekt mit mehreren Künstlern. Koch hatte im Förderkreis für Kultur- und Heimatgeschichte ein Holz- und Stahlsymposium auf Schloss Randegg vorgeschlagen. Aber daraus wurde nichts, da die Fertigung von Objekten aus Stahl auch mit großem Aufwand verbunden ist.

Künstler aus dem Schwarzwald war schon mal da

Armin Göhringer kam gern, seit Beginn der Experimentelle in den 90er-Jahren war er mit Werken dabei. Göhringer lebt und arbeitet im Schwarzwald und zählt zu den führenden deutschen Holzbildhauern. Sein Werkzeug ist ausschließlich die Kettensäge, mit der er massige Stelen, aber auch filigran gearbeitete Kleinskulpturen aus dem Holz sägt.

Armin Göhringer geht es um Verbindungen, um die Spannung zwischen zwei oder mehreren natürlich verbundenen Teilen. So schafft er es, allein durch Einsatz der Kettensäge zum Teil nur fingerdicke Stege aus einem Stamm zu sägen, die wie Muskeln oder Sehnen auch schwere Blöcke verbinden.

Die Frage, wie lange das Holz halte, stelle sich ihm immer neu: „Ich gehe bis an die Grenzen, damit die Figur in Balance bleibt“, sagt der Künstler. Seine in Randegg gefertigte Skulptur vereint Gegensätze: Der Stamm wird nach Fertigstellung in einer Stahlummantelung hängen, die von Metallbau Beil aus Gottmadingen angefertigt wird.