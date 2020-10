Zwei Mal wurde Michael Klinger bereits zum Bürgermeister von Gottmadingen gewählt, in seine dritte Amtszeit kann er mit einer breiten Unterstützung der Bevölkerung starten. Bei einer Wahlbeteiligung von 46,4 Prozent entfielen 3403 Stimmen auf den Amtsinhaber, sein Herausforderer Roland Kunze kam auf 354 Stimmen, was einem prozentualen Anteil von 9,3 Punkten entspricht. Dennoch kann das Abschneiden von Roland Kunze als Überraschung gewertet werden. Der Herausforderer des Amtsinhabers führte einen ungewöhnlichen Wahlkampf, bei dem er vor allem auf die sozialen Medien setzte. Er verzichtete beispielsweise auf die Gelegenheit einer Vorstellung seiner Person und seiner kommunalpolitischen Ziele im Rahmen der von der Gemeinde veranstalteten Kandidatenvorstellung. Zu den weiteren Besonderheiten der Wahl zählte der hohe Anteil an Briefwählern. Dies führte dazu, dass das Ergebnis erst gegen 21 Uhr bekannt gegeben werden konnte.