Gottmadingen vor 2 Stunden

Mann verbrennt in Gottmadingen Unkraut – Feuer greift auf Hecke über

Die Feuerwehr Gottmadingen ist am Dienstagabend zu einem Heckenbrand in den Steiner Weg gerufen worden. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Sie warnt vor Umgang mit Feuer.