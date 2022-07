Verstärkte Polizeikräfte, ein Polizeihubschrauber in der Luft und viel Blaulicht im Ort selbst haben am Mittwochabend für Aufsehen in Gottmadingen gesorgt. Augenzeugen berichten davon, dass Polizisten in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen die Hegau-Gemeinde quasi abschirmen. Auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt die Pressestelle des Polizeipräsidium Konstanz einen entsprechenden Einsatz. Die Polizei teilt mit, dass sie mit verstärkten Kräften im Einsatz sind.

Die Ortseinfahrten nach Gottmadingen wurden am Mittwoch kontrolliert. | Bild: Matthias Güntert

Zum genauer Grund hält sich die Polizei bedeckt. Auf Nachfrage lässt sich wenigstens entlocken, dass es sich um eine Fahndung handle. Weitere Details könne er nicht nennen.

Mehrere Augenzeugen berichten, dass ein Mann von der Polizei in der Nähe des ehemaligen Rathauses in Handschellen abgeführt worden sei. Gegen 19.30 Uhr bestätigt auch Polizeisprecher Meyer, dass der Einsatz beendet ist. Für Details sei die Polizei in Offenburg zuständig. Die kündigte für den Abend noch weitere Informationen an.