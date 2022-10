12.30 Uhr: Nach 24 Jahren ein neues Oberhaupt im Rathaus

Es ist eine lange Zeit, die der noch amtierende Bürgermeister Uwe Eisch die Gemeinde geleitet hat: Seit 24 Jahren steht er in der Höri-Gemeinde an der Rathausspitze. Anfang des Jahres verkündete er, nicht mehr kandidieren zu wollen.

Damit hat er drei Amtszeiten erlebt. 1999 wurde er erstmals gewählt, danach konnte er zweimal seinen Erfolg wiederholen: 2006 erhielt er knapp 53,2 Prozent der Stimmen, 2014 sogar 69,2 Prozent und setzte sich damit jeweils gegen einen Gegenkandidaten durch.

8.00 Uhr: Die Wahllokale öffnen

2691 Gaienhofener Bürger haben heute die Wahl: Sie können seit 8 Uhr ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben und so mitentscheiden, wer künftig auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen soll. Zu finden sind die Wahllokale in der Grundschule Horn und in der Hermann-Hesse Schule in Gaienhofen. Zudem gibt es zwei Briefwahlbezirke.

Gaienhofen Denkwürdiges Podium vor der Bürgermeisterwahl: Vier Kandidaten präsentieren sich in der Höri-Halle Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Wahl eine Änderungen bringen wird, steht bereits jetzt fest, denn der amtierende Rathauschef Uwe Eisch tritt nicht mehr an. Wer auf ihn folgt, wird sich aber noch zeigen. Auf dem Stimmzettel stehen fünf Männer und eine Frau: Fatih Cicek aus Amtzell, Frank Schweitzer aus Zürich, Dauerbewerber Samuel Speitelsbach aus Ravenstein, Andreas Werft aus Gaienhofen, Derya Yildirim aus Radolfzell und Heiko de Vita aus Pfinztal.