Das Ergebnis des ersten Wahlgangs bei der Bürgermeisterwahl in Gaienhofen 2022 spiegelt in etwa die Stimmungslage in den vier Dörfern Gundholzen, Horn, Gaienhofen und Hemmenhofen wider. So richtig überzeugt hat die Wähler im Wahlkampf noch keiner der Kandidaten. Ganz deutlich wird das bei den Stimmen für Heiko de Vita, der dem Wahlkampf und mit seinen jüngsten Äußerungen Gaienhofen auch im Falle einer Wahl eine Absage erteilt hat.

In der Nachbargemeinde Moos kennt man diese Ausgangslage. Vor vier Jahren setzte sich Patrick Krauss erst im zweiten Wahlgang durch. Er hatte einen langen Atem und zeigte in den zwei Wochen so viel Kante, dass er sich auch gegen zwei neue Bewerber durchsetzen konnte.

Gaienhofen Keine Entscheidung getroffen: Gaienhofen braucht bei Bürgermeisterwahl einen zweiten Wahldurchgang

Noch wichtiger wird es für die Wähler in Gaienhofen, sich in einem zweiten Wahlgang für die Kandidaten zu entscheiden, die tatsächlich auf dem Stimmzettel stehen und die bereit sind das Bürgermeisteramt anzutreten. Heiko de Vita ist es nicht. Zumindest seine knapp 21 Prozent kommen auf den Markt. Falls neue Bewerber kommen, müssen sie sich erst einmal richtig bekannt machen. Und überzeugen. Ein schwieriges Geschäft.