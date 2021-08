von Jürgen Waschkowitz

Das Familienunternehmen „Circus Classic Renz“ gastiert zum ersten Mal auf dem Viehmarktplatz an der Jahnstraße in Engen. Von Donnerstag, 19. August, bis Sonntag, 22. August, findet täglich eine Vorstellung statt: an den ersten drei Tagen jeweils um 15.30 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Der klassische Wanderzirkus lockt mit einem traditionellen Programm, das vom lustigen Clown über Artistik und Jonglage bis zu kleineren Tierdressuren reicht. „Wir wollen unsere Gäste, Groß und Klein, einfach zwei Stunden unterhalten und ihnen Entspannung und Spaß bereiten“, lautet die Devise der Zirkusfamilie.

Und noch ein Versprechen: „Am Donnerstag haben alle Muttis freien Eintritt.“ Außerdem gibt es rund um den Zirkus einen Streichelzoo und das Zirkuszelt ist gut temperiert.