Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 6. Mai, um etwa 8.30 Uhr auf der Autobahnstrecke von Engen nach Rottweil, wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz nun mitteilt. Demnach waren die beiden Fahrer zunächst mit hoher Geschwindigkeit, aber sehr geringem Abstand zueinander auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs.

Allerdings fuhren sie schon an dieser Stelle der Polizei in die Arme: Ein ziviles Videofahrzeug der Verkehrspolizei stand zu diesem Zeitpunkt an der Anschlussstelle Engen. Bis die beiden Raser aus dem Verkehr gezogen werden konnten, dauerte es allerdings noch etwas. Denn die beiden Autos fuhren noch bis Rottweil auf der A 81.

In dem Bereich der Autobahn, der auf 130 Kilometer pro Stunde beschränkt ist, seien die Fahrer auch langsamer unterwegs gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dort hätten sie jedoch häufig „unter lautstarken Beschleunigungen“ die Fahrstreifen gewechselt. Am Ende dieses Abschnitts hätten sie wieder mit geringem Abstand auf mehr als 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt. „Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch äußerst dichtes Auffahren zum Spurwechsel gedrängt. Dieses Fahrverhalten wiederholte sich auf der Gesamtstrecke von circa 35 Kilometern mehrfach“, heißt es in der Meldung weiter.

Die Polizei hat ein Fahrzeug gleich stillgelegt

An der Autobahnausfahrt Rottweil fuhren die beiden Männer über die Bundesstraße 462/27 in Richtung Balingen und überholten dabei trotz Gegenverkehrs einen Radfahrer. Kurz vor Schömberg im Zollernalbkreis habe die Polizei die beiden Fahrzeuge dann an einem Parkplatz gestoppt – unter Hinzuziehung weiterer Streifen.

Die beiden Fahrer im Alter von 29 und 44 Jahren waren dann ein Fall für die Staatsanwaltschaft Rottweil. Diese ordnete laut der Polizeimeldung an, dass die beiden Männer Sicherheitsleistungen von mehreren tausend Euro hinterlegen mussten. Da eines der Autos erheblich technisch verändert war, wurde es in Absprache mit der Kantonspolizei Thurgau stillgelegt. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil bittet Zeugen des verbotenen Autorennens und Personen, die dabei möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0741 348790 zu melden.