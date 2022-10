von PM

Die Abteilung Biesendorf der Freiwilligen Feuerwehr Engen freut sich über ein neues Einsatzfahrzeug: Im Anschluss an den Erntedankgottesdienst mit Diakon Pirmin Späth nahm dieser die Fahrzeugweihe vor, danach übergaben Bürgermeister Johannes Moser und Engens Feuerwehrkommandant Markus Fischer offiziell den Schlüssel an Christian Hall, Kommandant der Abteilung Biesendorf.

Das neue Fahrzeug ist ein „Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser“, kurz TSF-W, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärt. Es ersetzt das bisher genutzte, fast 50 Jahre alte und liebevoll „Emma“ genannte Löschgruppenfahrzeug. Die Leistungsfähigkeit der Biesendorfer Feuerwehr wird durch das neue Fahrzeug enorm verbessert. Für die unterschiedlichen Einsätze kann es gezielt mit entsprechenden Modulen ausgestattet werden, so dass die Besatzung mehr Einsätze eigenständig abschließen kann oder am Einsatzort bis zum Eintreffen von Unterstützung aus der Umgebung die nötigen Vorarbeiten leisten kann.

Das bisher genutzte Löschgruppenfahrzeug „Emma“. | Bild: Hendrik Schulz

Zur Fahrzeugweihe waren neben Kollegen der anderen Engener Abteilungen auch Feuerwehren aus dem Landkreis Tuttlingen anwesend, präsentierten ihre Fahrzeuge und beantworteten gern die zahlreichen technischen und allgemeinen Fragen zu ihrer Arbeit. Speziell die überörtliche Zusammenarbeit ist aufgrund der Nähe von Biesendorf zum Landkreis Tuttlingen für alle Beteiligten wichtig und verbessert den Schutz für die Menschen in der Umgebung.

Verein hält „Emma“ in Ehren

Es gab bei der feierlichen Fahrzeug-Einweihung Speis und Trank, und für die kleinen Gäste gab es eine Hüpfburg und Kinderschminken. Am Abend bot dann die Combo Johannes und der Hufschmied musikalische Unterhaltung und auch die Fire Bar war bis spät in die Nacht geöffnet.

Auf die liebgewonnene und verdiente „Emma“ wird Engen indes auch künftig nicht ganz verzichten müssen. Sie wird nun an einen Förderverein übergeben und wird somit auch in Zukunft auf Veranstaltungen und Ausstellungen in der Region zu sehen sein, wie die Feuerwehr weiter mitteilt.