von Susanne Schön

Die Gemeinde Eigeltingen hat drei Kindergärten, und in allen wird Ernährung groß geschrieben. Alle Einrichtungen seien Beki-zertifiziert, sagt Beki-Koordinatorin Elisabeth Auer bei der Rezertifizierung im Kindergarten St. Blasius in Heudorf. Beki steht für bewusste Kinderernährung. So müssen die Kindergärten einen Plan vorstellen, wie Ernährung im Kindergartenalltag gelebt wird.

Beki ist eine Landesinitiative, die es seit 40 Jahren gibt. Die lachende Birne im Logo macht Werbung für bewusste Kinderernährung vom sechsten Lebensmonat bis zur sechsten Schulklasse. Im Landeszentrum für Ernährung wird die Landesinitiative Beki stetig weiterentwickelt. Freiberufliche Ernährungsfachkräfte informieren nicht nur Lehrer und Erzieherinnen sondern auch Eltern, pädagogische und hauswirtschaftliche Fachkräfte sowie Kindertagespflegepersonen. Im stehen Essen und Trinken mit allen Facetten, wie die Vielfalt und Qualität von Lebensmitteln, Esskultur bei gemeinsamen Mahlzeiten aber auch die Lebensmittelzubereitung und besonders Freude und Genuss am Essen.

„Sie haben alle Vorgaben bravourös erfüllt“, lobte Elisabeth Auer bei der Überprüfung. Dem Abschlussbericht und dem Interview folgte eine Vorortbesichtigung von Hochbeet und Kräuterspirale, an denen die Kinder mitgearbeitet haben und geerntet haben. In Heudorf stand am Anfang eine Vesperstube. „Das hat nicht zu uns gepasst“, erklärt Kindergartenleiterin Eva Renner. Darum gibt es jetzt ein gemeinsames Frühstück mit festen Regeln. Die Kinder sind normalerweise beim Tischdecken und zubereiten dabei. Während der Corona-Pandemie fand das aber nur eingeschränkt statt.

Yvonne Riester und Kindergartenleiterin Eva Renner freuten sich über Zertifikat, Urkunde und Geschenke, die BeKi Koordinatorin Elisabeth Auer gerne überreichte. Bild: Susanne Schön

Wichtig sei nicht nur, was und wie gegessen wird, erklärt Eva Renner. Wichtig sei auch die Wertschätzung für Lebensmittel. So hätten die Kartoffeln viel besser geschmeckt, als die Kinder sie auf dem Feld des Landwirts in der Nachbarschaft selbst geerntet haben. Überhaupt hat der Kindergarten viele Kooperationspartner: Sie haben die Straußenfarm besucht, auf der Streuobstwiese Äpfel gesammelt, Apfelsaft gepresst, Bienenhotels gebaut, Stockbrot genossen und viele Tiere gestreichelt. „Es ist toll, dass wir so große Unterstützung erfahren“, sagt Eva Renner. Auch die Eltern der Kindergartenkinder unterstützen über das normale Maß hinaus. Sie hätten sich ausdrücklich für die Fortführung der „Grünen Kiste“ mit Bio-Obst ausgesprochen und durch Spenden ihren Teil dazu beigetragen.

Schwarzwald-Baar / Bad Dürrheim Forum Gesund und Vital: So unterhaltsam ist Ernährungswissen Das könnte Sie auch interessieren

„Zur Essenskultur gehört für uns das gemeinsame Essen“, streicht Eva Renner heraus. Denn in mancher Familie fallen gemeinsame Mahlzeiten aus oder es werde nur nebenbei gegessen. „Am Esstisch ist auch Zeit für das gemeinsame Gespräch“, betont die Kindergartenleiterin und weiß, dass die Zeit auch eine Ruhezeit für viele Kinder ist. Dazu tragen auch Sprüche rund ums Essen bei, für all jene, die ein Tischgebet nicht mehr gewohnt sind.