Zwei Defibrillatoren gibt es schon, mindestens zwei weitere sollen dazu kommen: Mit Hilfe von Spenden möchte die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen die lebensrettenden Geräte über die Björn-Steiger-Stiftung anschaffen und aufstellen lassen. Rund 6000 Euro kamen dafür bereits von einigen Spendern zusammen. Der Gemeinderat hat kürzlich der Annahme von 5450 Euro zugestimmt. Inzwischen sei noch mehr Geld eingegangen und 6000 Euro erreicht, sagte Ralf Volber, Leiter des Ortsbauamts, in der jüngsten Sitzung.

Eigentlich war im Gemeinderat von drei neuen Geräten an drei Standorten die Rede gewesen, doch Regina Renner von der Gemeindeverwaltung erklärte auf Nachfrage, ein Defibrillator koste 3000 Euro. Dieser Betrag beinhalte das Gerät, die Wartung und einen Kasten, der im Sommer sowie Winter dafür sorge, dass der Defi es nicht zu heißt oder kalt habe. Außerdem mache die Stiftung auch eine Bürger-Schulung, die ebenfalls im Preis inbegriffen sei. Regina Renner sagt, die Gespräche mit der Stiftung liefen momentan. Wichtig sei, dass die Standorte für die Defis öffentlich zugänglich seien. Auch ein Stromanschluss sei notwendig.

Der Defibrilator am Multifunktionsgebäude beim Zollhaus in Ludwigshafen | Bild: Löffler, Ramona

Bisherige und künftige Standorte

Die bereits vorhandenen Defibrillatoren hängen am Multifunktionsgebäude beim Zollhaus in Ludwigshafen und am Seeum in Bodman. Als Standorte für die beiden zusätzlichen ist laut Regina Renne in Bodman ein Platz an der Sportanlage angedacht. Vermutlich am Clubhaus, sagt sie. In Ludwigshafen werde es wohl an der Turnhalle sein, da dort viel Vereinssport in der Halle und auf der Wiese stattfinde. Volber sagte, er werde im Gemeinderat noch über die neuen Standorte berichten.

Laut Regina Renner sei der Unterschied zwischen den Geräten von der Stiftung und anderen, dass in den 3000 Euro vieles enthalten sei, während andere Anschaffungen jährlich über Spenden neu finanziert werden müssten. Daher klinge 3000 Euro nur auf den ersten Blick nach einem hohen Betrag. Die Gemeinde nehme noch Unterstützung für die Geräte an, sagt sie.