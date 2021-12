Kunst vor 1 Stunde

Neues von Peter Lenk: Der Bildhauer hat zwei große Aufträge in Sicht

Die Arbeit geht Peter Lenk nicht aus: Nach der Verbannung seiner Kretschmann-Darstellung aus Stuttgart will der Satiriker aus Bodman nun in zwei anderen schwäbischen Städten tätig werden. Lenk ist positiv gestimmt: Dort sei man nicht so „provinziell“ wie in Stuttgart.