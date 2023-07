Einiges ist geschafft, anderes steht noch an. Unermüdlich packen seit Mittwochmorgen Gemeindemitarbeiter und beauftragte Firmen an, um in Bodman und Ludwigshafen nach dem schweren Gewittersturm wieder Normalität herzustellen.

„Die Priorität lag und liegt dabei auf der Dringlichkeit der Gefahr und des Standortes der Bäume“, so die Gemeinde am Freitagmittag in einer Pressemitteilung. „Der Gemeindeförster, sowie die Bauhofmitarbeiter und Hausmeister der gemeindlichen Liegenschaften arbeiten hier mit mehreren Baumpflege- und Baumkletterfirmen zusammen, um baldmöglichst alle Bäume gesichert zu haben und öffentliche Bereiche wieder freigegeben werden können.“

Unterschiedliche Lagen in den Uferparks

Die Uferanlage in Bodman sei seit Freitagmittag bereits wieder offen. Nur einzelne Bereiche um ein paar Bäume müssten abgesperrt bleiben. Die Uferanlage in Ludwigshafen könne im Laufe des Samstags zwischen dem Zollhaus, dem Kiesstrand und dem Spielplatz jedoch noch gesperrt bleiben.

„Das Strandbad Bodman hatte durchgängig geöffnet. Das Strandbad Ludwigshafen kann Dank vieler fleißiger Helfer am Samstag auch wieder öffnen“, schreibt die Verwaltung weiter. „Leider muss jedoch sowohl der Waschplatz in Ludwigshafen und auch der Fußweg von Bodman nach Ludwigshafen auch über das Wochenende noch geschlossen bleiben, da die Arbeiten hier leider noch andauern und trotz des Wochenendeinsatzes von Förster, Bauhof und Hausmeistern auch am Samstag noch nicht abgeschlossen sein werden.“

Nachdem das Ausflugsschiff „Großherzog Ludwig“ am Donnerstag und Freitag wegen der unklaren Lage in der Marienschlucht diese nicht anfahren konnte, könne die Haltestelle ab Samstag wieder angefahren werden.

Flurschäden bei Arbeiten sind nicht vermeidbar

Aufgrund des weichen Bodens und der notwendigen Arbeiten zur Baumfällung und -bearbeitung mit schwerem Gerät könne es zu Flurschäden kommen, insbesondere in den Uferanlagen und Strandbädern. Die Gemeinde werde ihr Bestes tun, um diese Schäden zu minimieren, jedoch könne eine Vermeidung nicht garantiert werden.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger und die Gäste von Bodman-Ludwigshafen um Verständnis für die Einschränkungen“, so die Verwaltung. „Wir versichern, dass wir gemeinsam mit den beteiligten Partnern alle Anstrengungen unternehmen, um die Situation schnellstmöglich zu bewältigen und die Schäden zu beheben. Bitte vermeiden Sie unbedingt zu Ihrer eigenen Sicherheit die Absperrungen sowie die Wanderwege im Wald, da große Gefahr von herunterfallenden Ästen in diesen Bereichen besteht.“