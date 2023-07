Raum Stockach vor 2 Minuten

Spur der Verwüstung nach Gewitter! Sturm entwurzelt Bäume, zerstört Scheiben und und deckt Dächer ab

In Bodman-Ludwigshafen hat das Unwetter am Dienstag massive Schäden angerichtet. Uferanlagen und Naturschutzgebiet sind gesperrt. Gebäude wurden beschädigt und ein Krisenstab tagte. Auch in anderen Orten gibt es Schäden.