Die Gemeinde hat noch mehr Spendengelder für die Anschaffung von lebensrettenden Defibrillatoren in beiden Ortsteilen erhalten. Mit diesen weiteren Geldern stehe ein stattlicher Betrag zur Verfügung, sagte Bürgermeister Matthias Weckbach in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der das Gremium der Annahme der Spenden zustimmte.

In Kürze werde es einen Termin zur Besprechung der genauen Standorte geben. Derzeit gibt es einen Defibrillator am Multifunktionsgebäude beim Zollhaus und einen am Seeum. Christoph Leiz (Grüne) schlug als einen Standort die Marienschlucht vor, die derzeit noch gesperrt ist.

Der Defibrilator am Multifunktionsgebäude beim Zollhaus in Ludwigshafen. | Bild: Löffler, Ramona

Weckbach sagte zwar nichts zur Anzahl der nun möglichen Geräte, doch eines kostet über die Björn-Steiger-Stiftung 3000 Euro und seit September kamen 10.750 Euro an Spenden zusammen. Denn laut verschiedenen Sitzungsvorlagen gingen von Ende September bis Ende Dezember 9150 Euro ein und im Januar 1600 Euro. Somit wäre Geld für drei Defibrillatoren vorhanden.