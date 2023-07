Wie ist der Stand bei der neuen Steganlage für die Marienschlucht? CDU-Gemeinderat Michael Koch erkundigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bodman-Ludwigshafen, ob der Vertrag für die Stahlarbeiten bereits unterzeichnet ist.

Der neue Bürgermeister Christoph Stolz erklärte, der Vertrag werde derzeit fertiggemacht, er habe aber bereits der Rettich Stahlbau GmbH in Bodman mündlich den Auftrag erteilt. Der Gemeinderat hatte die Vergabe im Juni beschlossen, aber auch Allensbach und Konstanz mussten noch zustimmen, da die Kosten geteilt werden. Stolz sagte, die anderen Gemeinden hätten ebenfalls für die Beteiligung gestimmt.

Von links an der Marienschlucht: Matthias Weckbach (inzwischen ehemaliger Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen), Achilles Häring (Dr. Spang GmbH), Architekt und Stadtplaner Thomas Hirthe, Christian Seng (365 Grad Freiraum + Umwelt), Aline Merkl (Dr. Spang GmbH) und Florian Caduff (Crestageo). Das Bild entstand im November 2022. | Bild: Löffler, Ramona

Die Marienschlucht ist inzwischen bereits seit rund acht Jahren gesperrt. Der Erdrutsch, bei dem eine Wanderin umgekommen ist, war im Mai 2015. Dieses Jahr läuft der Endspurt der umfangreichen und aufwendigen Sanierung und Wiederbegehbarmachung. Die Steg- und Treppenanlage soll im Sommer produziert und ab Herbst eingebaut werden. Die Eröffnung könnte laut den aktuellsten Angaben im Juni auf Jahresende klappen. Michael Koch sagte im Rat, er hoffe, dass alles termingerecht klappe.

Wanderung mit exklusiven Infos am 29. Juli

Matthias Weckbach sprach im Juni in seiner letzten Sitzung als Bürgermeister über den Stand bei der Schlucht. Damals hieß es, die Gesamtmaßnahme werde günstiger, als vor ein paar Jahren gedacht. Die Kosten werden eines der Themen einer exklusiven Exkursion mit Matthias Weckbach, Christoph Stolz, Vertretern der Gemeinde und des Gemeinderats sowie der SPD-Abgeordneten Lina Seitzl sein, zu der das Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz am Samstag, 29. Juli, einlädt. Storz hatte sich in den Landtagsausschüssen für schnelle Zuschusszusagen eingesetzt.

Ein Modell für ein Stegbauteil. | Bild: Matthias Weckbach

Bei dem Ausflug soll es laut der Ankündigung um folgende Fragen gehen, aber auch mehr gehen: Ist das Geld gut angelegt? Was wird derzeit konkret gebaut? Und wann wird die Marienschlucht wieder für eindrucksvolle Wanderungen in einer einzigartigen Landschaft wieder offen sein?

Bodman-Ludwigshafen Die gefährliche Schönheit am Bodensee: Bleibt die Marienschlucht für immer dicht? Das könnte Sie auch interessieren

Weckbach werde die Exkursion führten, da er die Sanierungsmaßnahmen maßgeblich für Bodman-Ludwigshafen, Allensbach und Konstanz vorangetrieben habe. „Er wird die teilweise herausfordernden Bauarbeiten mit einer schwierigen Logistik und die Pläne bis zur Wiedereröffnung schildern. Damit erhalten wir lange vor Eröffnung exklusive Einblicke in ein wichtiges Projekt unserer Region“, so die Einladung.

Der Ablauf und die Anmeldung

Treffpunkt ist entweder um 9 Uhr am Wanderparkplatz zur Fahrt nach Ludwigshafen, wo aus es um 10.30 Uhr mit dem Motorschiff Großherzog Ludwig zum Anleger an der Marienschlucht geht, oder direkt am Hafen in Ludwigshafen. Nach der Ankunft an der Schlucht schließt sich eine Wanderung über den bereits zugänglichen Weg nach Wallhausen an. Die Wanderung mit Führung dauert etwa zwei Stunden. Der Weg ist nicht barrierefrei, Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind erforderlich. Beim Burghof in Wallhausen um circa 14 Uhr besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr. Vom Burghof ist der Wanderparkplatz Wallhausen zu Fuß zu erreichen.

Die Zahl der Plätze bei dieser exklusiven Exkursion ist begrenzt. Es wird um Anmeldung bis zum 25. Juli per E-Mail an anmeldung@hans-peter-storz.de oder unter Telefonnummer 07731 3193333 und die Angabe des Zustiegwunschs gebeten. Für die Schifffahrt wird um eine Kostenbeteiligung in Höhe von 5 Euro pro Person gebeten.