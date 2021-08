Zum wiederholten Mal hat der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen sich mit dem Anbau an das Feuerwehrhaus in Bodman beschäftigt. Diesen hat das Gremium bereits im Frühjahr beschlossen, nun liegt das Baugesuch dafür vor. Bei der vorliegenden Planung ergaben sich jedoch einige Probleme, die in der Sitzungsvorlage aufgelistet wurden.

Grundfläche wird etwas größer als gepant

So soll die im Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche mit Stellplätzen überbaut werden. Auch wird die Grundflächenzahl überschritten. Wie Hauptamtsleiter Stefan Burger mitteilt, wurde in den Bebauungsplan aufgenommen, dass zu öffentlichen Zwecken eine Überschreitung akzeptiert wird.

In den Sitzungsvorlagen erläutert die Verwaltung, dass die Stellplätze dazu dienen, dass die Feuerwehrleute im Alarmfall unmittelbar am Gerätehaus ihre eigenen Autos abstellen können, „ohne dass es durch Rangieren zu Verzögerungen beim Ausrücken kommt“. Bei der Erweiterung handle es sich „nicht um irgendein Betriebsgebäude, sondern um zwingend erforderliche Ertüchtigungen des Feuerwehrhauses, um den Brandschutz in Bodman zukunfts- und verkehrssicher zu gewährleisten“.

Ausgleichsmaßnahmen sollen ermittelt werden

Die Obergrenzen der Baunutzungsverordnung seien zudem nicht mehr verbindlich, sondern nur noch Orientierungswerte. Für die Grünfläche schlägt das Baurechtsamt vor, Ausgleichsmaßnahmen zu ermitteln und umzusetzen. Laut Hauptamtsleiter Stefan Burger gab es aus dem Gemeinderat keine Einwände.

Im Januar hatte Bürgermeister Matthias Weckbach die Pläne für den Anbau vorgestellt, diese sehen eine neue Aufteilung der Umkleiden für die Schwarz-Weiß-Trennung vor. Diese soll dafür sorgen, dass Einsatzkleidung, die mit Schadstoffen in Kontakt kam, nicht mit der sauberen Kleidung der Einsatzkräfte in Berührung kommt. Nachdem in der Gemeinderatssitzung damals aber kritisiert wurde, dass in den Plänen keine Damenumkleide vorgesehen war, mussten sie noch einmal zur Überarbeitung.