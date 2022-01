Was findet dieses Jahr statt und was nicht? Sandra Domogalla, Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing (TKM), hatte in der jüngsten digitalen Gemeinderatssitzung noch keine abschließende Antwort. Aber sie informierte das Gremium und die Zuhörer darüber, die Verwaltung gehe momentan davon aus, alle 2021 möglich gewesenen Veranstaltungen seien auch dieses Jahr wieder machbar. Obwohl es im vergangenen Jahr kein Hafenfest gab, sagte sie: „Wir hoffen auf das Hafenfest oder andere kleine Feste.“

Es werde eine Besprechung per Zoom mit den Vereinen geben, in der Ideen und Vorschläge gesammelt würden. Die Ergebnisse und ein Stimmungsbild werde sie dann in einer Gemeinderatssitzung vorstellen.