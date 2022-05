Seit 15 Jahren wird in Bodman nahezu ununterbrochen gebaut. Man habe sich von hinten nach vorne durchgearbeitet, erklärte Bürgermeister Matthias Weckbach in seiner Rede zum Tag der Städtebauförderung.

Eine Bemerkung haben die Teilnehmer des gemütlichen Hocks nahe der Weilerkapelle sicher besonders im Ohr behalten: „Die Baumaßnahmen gehen allmählich dem Ende entgegen. Jetzt kehrt langsam Ruhe ein.“ Weckbach erinnerte an die vielen Projekte, die seit dem Jahr 2007 abgeschlossen wurden. Zwar sei der Kapellenparkplatz hinter dem neuen Mobility-Point noch nicht fertig, man weihe das Multifunktionsgebäude an diesem Tag aber dennoch ein.

Rettung für Dörfer Der SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz erklärte, das Landessanierungsprogramm solle dabei helfen, Städte und Dörfer lebens- und liebenswert zu erhalten und unterstütze die städtebauliche Erneuerung, Entwicklung und Sanierung in Ballungsräumen, aber auch im ländlichen Raum.



„Ohne Förderprogramm hätte man Dörfer wie Donuts, weil Altes im Zentrum abgerissen würde und außen Neues gebaut würde“, so Storz. Das Land leiste einen tollen Beitrag dazu, Missstände zu beseitigen, neue Strukturen zu schaffen und die Grund- und Daseinsvorsorge zu sichern. Es gehe auch um die Stärkung regionaler Attraktivität. Der neue Mobility Point, ein Multifunktionsgebäude, schaffe mehr Begegnungen, Austausch und Miteinander in der Gemeinde.

Bürgermeister Weckbach ging gedanklich zurück ins Jahr 2004. Damals sei Geld aus dem Landessanierungsprogramm, das in Ludwigshafen übrig war, für Bodman gutgeschrieben worden. 2005 habe man ein städtebauliches Konzept entwickelt und 2007 „In der Stelle“ mit der ersten Baustelle begonnen.

Man habe immer von Herbst bis Frühjahr gearbeitet, um dann wieder für die Saison gerüstet zu sein, so Weckbach. Ein großer Übersichtsplan am neuen Gebäude verdeutlichte die Bauabschnitte, die folgten. Darin enthalten waren die Obsthalle, die dem Seeum weichen musste, das Linde-Areal, die umgestaltete Uferanlage und die Ladesäulen für E-Autos.

Fast 90 Millionen Euro

Immer wieder hat der Bürgermeister Fördermittel für seine Gemeinde generieren können. Mal kamen sie aus dem Landessanierungsprogramm, mal waren es EU- oder Tourismusfördermittel oder auch Mittel aus Versicherungen. Matthias Weckbach betonte: „In 15 Jahren haben wir 42 Millionen Euro mit der Gemeinde und Zuschüssen investiert.“ Zusammen mit dem Linde-Areal komme man auf fast 90 Millionen Euro, die in Bodman eingesetzt wurden.

Beim Fest am Tag der Städtebauförderung in Bodman arbeiten die Vereine zusammen. Hier eine kleine Schlange am Stand des Kindergarten-Fördervereins. | Bild: Claudia Ladwig

„Wir haben nun neue Straßen, eine tolle Ortsmitte, den Hafenplatz, das Seeum und den Penny-Markt. Bodman ist ein richtiges Schmuckstück geworden.“ Große Anerkennung zollte Weckbach Bauamtsleiter Ralf Volber, der seit 14 Jahren den Großteil der Arbeit geschultert habe. Dann ging er auf die Um- und Anbauten bei Schule und Kindergarten ein und dankte Eltern, Lehrern und Erzieherinnen für das Aushalten der Riesenbelastung in den Bauphasen.

„Wir haben die gute Phase, wo Geld da war, für Bodman gewinnbringend genutzt“, so Bürgermeister Weckbach. Künftig werde man auch als Gemeinde kleinere Brötchen backen müssen. Der Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz gratulierte zur gelungenen Sanierung in Bodman.

Weihe für neues Feuerwehr-Fahrzeug

Steffen Bretzke, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Bodman, dankte Gemeinderat und Landkreis für die Unterstützung bei der Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs. Dies sei kein Spielzeug, sondern diene der Sicherheit der Bevölkerung. Auch Uwe Hartmann, Stellvertreter von Kreisbrandmeister Andreas Egger, sagte, die Gemeinde habe den Bedarf für den Schutz der Bevölkerung erkannt und die Mittel freigegeben. Den Kameraden wünschte er viel Spaß beim Übungsdienst und viel Erfolg im Einsatz.

Die Fahrzeugweihe ist vorbei, nun bekommen auch die Feuerwehrkameraden noch ein paar Tropfen Weihwasser ab. | Bild: Claudia Ladwig

Dienst, Hilfe und Einsatz für andere gebe es oft nicht mehr, viele Menschen kreisten um die eigene Mitte, so Pfarrer Nikolaus Böhler. Er dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit und erbat den Segen Gottes. Dann weihte er das neue Fahrzeug und auch die Feuerwehrmänner bekamen einige Tropfen des Weihwassers ab. Mehr Bilder vom Tag der Städtebauförderung gibt es hier.