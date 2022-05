Die Gemeinde Bodman nutzte den Tag der Städtebauförderung, um den neuen Mobility-Point am Kapellen-Parkplatz einzuweihen und das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Bodman durch Pfarrer Nikolaus Böhler segnen zu lassen.

Die Gemeinderäte Tonja Sailer und Christoph Leiz, MdL Hans-Peter Storz, Wilderich Graf von und zu Bodman, Bürgermeister Matthias Weckbach, die Gemeinderäte Petra Haberstroh und Alessandro Ribaudo, Bauamtsleiter Ralf Volber sowie die Gemeinderäte Christian Pichler und Alwin Honstetter (von links) lösen das Band als Zeichen der Eröffnung des neuen Mobility Points.

Kommandant Steffen Bretzke dankte der Gemeinde und dem Landkreis für die Unterstützung bei der Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Die Feuerwehrkameraden warten gespannt auf die Fahrzeugweihe durch Pfarrer Nikolaus Böhler.

Uwe Hartmann kam als Stellvertreter von Kreisbrandmeister Andreas Egger nach Bodman.

Hans-Peter Storz, MdL, (Dritter von links) und Bürgermeister Matthias Weckbach (Fünfter von links) haben etwas Mühe mit dem Band. Hier sei eben doch ein richtiger Verkehrsknotenpunkt, sagte der Bürgermeister lachend. Die Gemeinderäte Tonja Sailer und Christoph Leiz, Wilderich Graf von und zu Bodman, die Gemeinderäte Petra Haberstroh und Alessandro Ribaudo, Bauamtsleiter Ralf Volber sowie die Gemeinderäte Christian Pichler und Alwin Honstetter (von links) beobachten die Szene amüsiert.

Mit seiner Ansprache und dem kurzen Gebet wünscht Pfarrer Nikolaus Böhler den Feuerwehrkameraden allzeit gute Fahrt und dass sie stets gesund von ihren Einsätzen zurückkommen. Er dankt ihnen für ihren großartigen Einsatz für die Gemeinschaft.

Bürgermeister Matthias Weckbach blickte zurück auf 15 Jahre Bautätigkeit in Bodman. Nun sei allmählich ein Ende in Sicht, versprach er. Vor und nach seiner Rede spielte die Musikkapelle Bodman zum Frühschoppenkonzert. Der TSV Bodman übernahm die Bewirtung des Fests.

Es ist vollbracht: Das Band konnte gelöst werden und der neue Mobility Point ist eröffnet. Im Hintergrund sind die Schautafeln zum Schul- und Kindergarten Um-/Anbau zu erkennen.

Pfarrer Nikolaus Böhler verteilt großzügig das Weihwasser auf Fahrzeug und Feuerwehrmänner.

Das Wellendach vom Gebäude beim früheren Auffangparkplatz am Ortseingang ziert nun das neue Gebäude am Kapellenparkplatz.Im Anschluss an den offiziellen Teil des Fests standen die Architekten für Gespräche zu Schule, Kindergarten und Mobility Point zur Verfügung. Auch die digitale Parkraumbewirtschaftung wurde vorgestellt. Interessierte konnten sich außerdem an Ständen der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen und der Jugendfeuerwehr informieren.

Auch in Bodman arbeiten die Vereine zusammen, um ein Fest auf die Beine zu stellen. Hier bildet sich eine kleine Schlange am Stand des Kindergarten-Fördervereins. Verschiedene E-Bikes und E-Fahrzeuge konnten getestet werden. Ein Kinderprogramm mit Löschübungen der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrhüpfburg und Kinderschminken rundeten das kleine Fest ab.

Die Fahrzeugweihe ist vorbei, nun bekommen auch die Feuerwehrkameraden noch ein paar Tropfen Weihwasser ab.