Es fließt Geld in den Raum Stockach: Vom Land Baden-Württemberg gibt es Fördermittel für zwei Projekte. Die Gemeinde Eigeltingen wird im Rahmen des Breitbandförderprogramms mit 330.000 Euro unterstützt. Bodman-Ludwigshafen erhält durch die Städtebauförderung 100.000 Euro.

In Eigeltingen wird mit den Förderbeiträgen der Breitband-Ausbau vorangetrieben. In Bodman-Ludwigshafen fließt das Geld laut Hauptamtsleiter Stefan Burger in den Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in Bodman, darunter die Umgestaltung der Weilerkapellen-Kreuzung, und der Aufwertung des Bereichs.

77 Förderbescheide an 51 Antragssteller

Laut dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration gab es im Rahmen des Breitbandförderprogramms in der aktuellen Übergaberunde insgesamt 77 Förderbescheide an 51 Antragssteller aus 21 Landkreisen. Im Kreis Konstanz profitiert neben Eigeltingen auch die Gemeinde Gaienhofen. Die Gesamtsumme der Fördermittel liegt bei rund 101 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums weiter heißt. Die aktuelle Übergaberunde ist damit die größte in der baden-württembergischen Breitbandförderung, so Digitalisierungsminister Thomas Stobl laut der Mitteilung.

Wie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau bekannt gibt, fließen auch im Rahmen des Städtebauförderprogramms in diesem Jahr Finanzhilfen auf Rekordniveau in Höhe von insgesamt 265 Millionen Euro. Rund 90,7 Millionen Euro kommen dabei laut Ministerium vom Bund. Die Erneuerungsmaßnahme in Bodman-Ludwigshafen ist demnach eine von insgesamt 361. Im Kreis Konstanz werden auch die Gemeinden Aach, Allensbach, Hilzingen, Konstanz, Öhningen, Reichenau, Singen und Steißlingen berücksichtigt. 49 Maßnahmen sind nach Angaben des Ministeriums neu, 289 laufen bereits und bekommen die Mittel aufgestockt. 23 Einzelvorhaben werden zudem im Rahmen des Bund-Länder-Investitionspakts Sportstätten gefördert.