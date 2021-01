In der Straße „Im Weiler“ werden im Rahmen der Umgestaltung der Kreuzung neue Kanäle verlegt.

Baustelle an der Weilerkapellen-Kreuzung aus Blickrichtung der Straße „Im Weiler“. | Bild: Löffler, Ramona

Die Kreuzung soll vor allem im Bereich des Brunnens mehr Platzcharakter erhalten. Teile der Asphaltdecke sind inzwischen abgetragen und an einer Stelle befand sich am Mittwoch auch schon eine Grube, in der Versorgungsleitungen verlaufen.

