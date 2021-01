Der langjährige Vorsitzende Johann Roth ging zum Jahresende 2020 in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Günter Weber, der seit 2004 dem Vorstand angehört. Vom Verwaltungsrat der Sparkasse zum neuen Vorstandsmitglied bestellt worden ist Alexander Bertram, der seit 2016 stellvertretendes Mitglied war. 1997 begann er seine Ausbildung bei der Sparkasse Reichenau . Es folgten Weiterbildungen und ein Studium an der Sparkassen-Hochschule.

Die neue Filiale in Göldern-Ost

Die neue Filiale in Göldern-Ost liege im Zeit- und Kostenplan, so der Vorstand. Die Eröffnung für den Kundenverkehr sei für den 12. April geplant. Die Kosten liegen bei knapp sieben Millionen Euro, so Weber: „Stand heute gehen wir davon aus, dass wir dies einhalten.“ Es werde eine vollwertige Filiale sein, die zum Start mit zwei Kundenberatern, drei Serviceberatern und einem Immobilienmakler der LBS besetzt sein werde. Zudem gebe es Selbstbedienungsterminals, Geldautomaten und einen Münzrollengeber.