Asterix und Obelix sind geflogen – über fünf Meter. Kein Zaubertrank konnte gegen die Naturgewalt helfen. Sie hatten keine Chance gegen den Sturm. Nein, hierbei handelt es sich nicht um die zwei Gallier aus den Comicheften von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo, sondern um einen Katamaran in Allensbach.

Gemeinsam mit Kollegen hieven die Männer das Katamaran mit Muskelkraft von zwei anderen Booten runter. | Bild: Steinert, Kerstin

Das Sturmtief, das am Dienstagabend (11. Juli) über den Bodensee zog, und vielerorts für große Schäden gesorgt hat, hat auch den Katamaran in Allensbach erwischt. Dort lag das Boot am Ufer, abgedeckt mit einer Persenning – einer Bootsplane.

Dann muss eine Windböe unter das zweirumpfige Boot gekommen sein und es in die Luft gehoben haben. Die Persenning muss dabei wie ein Segel gewirkt haben. So rekonstruiert es zumindest Ralf Dinort – der Besitzer des Schiffes.

Bodensee/Hegau Erst Hitze und Schwüle, dann Blitz und Donner – Geht der Sommer so weiter? Das könnte Sie auch interessieren

Asterix und Obelix wird nicht mehr über den Bodensee fahren

Am Mittwochmorgen steht Dinort fassungslos am Ufer. Blickt auf seinen umgekippten Katamaran. Am Vortag verweilte das Katamaran noch auf sicher auf dem Slipwagen. Einen Tag später liegt das Boot auf zwei anderen Booten. Der Rumpf Asterix liegt auf einem Motorboot. Dort hat es die Reling verbogen. Der zweite Rumpf – Obelix – ragt in die Höhe.

„Sowas ist noch nie passiert“, sagt der Bootsbesitzer. Der Mast ist verbogen. „Damit ist der Katamaran eigentlich ein Vollschaden“, meint er. Denn diesen zu ersetzen, sei sehr teuer. Dann fügt er hinzu: „Wenn er überhaupt noch hergestellt wird.“

Das Katamaran ist ein Vollschaden – vermutet zumindest Bootsbesitzer Ralf Dinort. Der Mast hat eine deutliches Delle. | Bild: Steinert, Kerstin

Gemeinsam mit Freunden, Kollegen und anderen Bootsbesitzern wird der Katamaran durch Muskelkraft wieder umgedreht. Aber Dinort ist klar: Die Zeit mit „Asterix und Obelix“ ist wohl vorbei. In seiner Stimme klingt Wehmut mit.

Diese Wehmut ist nicht verwunderlich. Schon lange gehört „Asterix und Obelix“ in das Leben von Ralf Dinort. Und der Katamaran hat Geschichte: 1972 ist der erste Besitzer schon mit ihm bei einer Regatta in Toronto (Kanada) mitgefahren. Seit 2000 ankert das Boot vor Allensbach. Dort hat Dinort mit dem heißgeliebten Katamaran seine Runden über den Bodensee gedreht. Das ist nun vorbei. „Ich glaube nicht, dass er wieder segeln wird“, sagt er.