Allensbach vor 9 Stunden

Endlich zieht hier wieder Leben ein! Das Alet-Stüble öffnet wieder die Türen

Nach monatelanger Schließung begrüßt die neue Pächterin am 12. August ihre ersten Gäste. Viele haben bereits bei Nena Barbulovic reserviert. Was ist für die Eröffnung geplant? Und was wird sich im Alet-Stüble verändern?