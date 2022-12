Januar: Ach, was hätte es zumindest noch Teile des Jahres schöner gemacht, wenn sich Corona einfach in Luft aufgelöst hätte? Ab Anfang 2022 – und da war die Pandemie noch sehr gegenwärtig – hatten der Medizin Campus Bodensee obendrein mit einem Problem zu kämpfen, bei dem kein PCR-Test Aufschluss gibt: einer Cyberattacke.

Bild: Stefan Roth

Februar: Endlich wieder Fasnet! Oder sagen wir: zumindest ein wenig. Grünes Licht für ein wenig mehr als in den närrischen Wochen 2021 gab es zwar schließlich, allerdings erst reichlich spät. Gänzlich ließen sich die Narren das Vergnügen aber nicht noch einmal nehmen. So wurde zum Beispiel am Schmotzigen gefeiert.

Bild: Stefan Roth

März: Wo ist all das Wasser hin? Was bei Niedrigwasser am Bodenseeufer sichtbar wird, zeigte sich 2022 nicht erst während des langen und trockenen Sommers, den wohl die meisten noch in Erinnerung haben. Wobei der Wasserstand im Frühjahr Experten zufolge im Normalbereich lag.

Bild: Stefan Roth

April: Wohnungen sind ein rares Gut, da sind Pläne für zusätzlichen Wohnraum eigentlich eine gute Nachricht. Allerdings: Irgendwo wohnen müssen eben nicht nur wir Menschen. Das sorgte in diesem Jahr zum Beispiel im Fallenbrunnen für Konflikte. Wohngemeinschaften funktionieren eben nur in einer vergleichsweise überschaubaren Anzahl an Konstellationen.

Bild: Stefan Roth

Mai: Tschüss, Miss Tuning! Die Tuning World Bodensee kehrte ohne Misswahl und Kalender aus der Corona-Pause zurück. Nach 17 Jahren ging es bei der Automesse damit erstmals (fast) nur um Sportwagen und nicht mehr um knappe Bikinis und viel nackte Haut.

Bild: Stefan Roth

Juni: Nur mal gucken? Als das Torture Ship im Juni ablegte, waren die Sichtschutzzäune aus Anfangszeiten der Pandemie jedenfalls wieder Geschichte. Ob jeder, der es hier vorgibt, in seinem tiefsten Inneren tatsächlich nur gucken will, bleibt dabei natürlich sein Geheimnis.

Bild: Stefan Roth

Juli: Über Farben lässt es sich nicht nur bei der Wohnungsverschönerung diskutieren. War das jetzt Türkis, noch Blau oder schon Grün, Blaugrün oder doch eher Grünblau, was der Bodensee da im Sommer zeigte? Sei‘s drum: Wenn Eierschale ein Farbton ist, dann ist es Träumchen auch.

Bild: Stefan Roth

August: Der See verleitete allerdings auch zum Naserümpfen. Der fädigen Grünalge nahmen sich die Kehrwoche-erprobten Anwohner aber natürlich an. So eine Seeputzete muss sich ja nicht immer aufs Ufer beschränken.

Bild: Stefan Roth

September: Objektive Sicherheitslage und subjektive Verunsicherung passen in Friedrichshafen nicht so recht zusammen. Bleibt abzuwarten, in welche Richtung ein kommunaler Sicherheitsdienst, für den der Rat im Herbst votierte, dieses Gefüge verändert.

Bild: Stefan Roth

Oktober: Abfahrt bis auf Weiteres abgesagt – zumindest die des Aufzugs. Bis 2024 soll am Häfler Stadtbahnhof Barrierefreiheit herrschen, 2022 war es aber eher ein Barriere-Desaster. Die Alternative für den abgebauten Aufzug? 500 Meter Umweg.

Bild: Stefan Roth

November: Großer Promiauflauf! Am selben Tag fanden in der Häfler Messe der SPD-Landesparteitag inklusive Bundeskanzlerbesuch und ‚Wetten, dass...?‘ statt. Wie gut, dass es zu den Hallen mehr als eine Eingangstür gibt.

Bild: Stefan Roth

Dezember: Reif für die Insel? Folgt man der Kritik aus der Wirtschaft, muss man dann nicht mal Koffer packen. Angesichts der Verkehrsinfrastruktur kann man sich schließlich auch am Bodensee von der Welt fast gänzlich abgeschnitten fühlen.

Bild: Stefan Roth