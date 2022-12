Mann rastet wegen Leberkäswecken aus

Über diesen Einsatz dürften selbst die Polizisten nicht schlecht gestaunt haben. Wegen einer Auseinandersetzung wurden sie zu einer Bäckerei in Friedrichshafen gerufen. Grund für den Streit: Ein 42-Jähriger geriet beim Kauf eines Leberkäsweckens in Rage. Laut Polizeibericht war der Mann offenbar mit dem Preis nicht zufrieden und warf mit Beleidigungen um sich.

Als Angestellte ihn der Bäckerei verwiesen, baute sich der Mann bedrohlich vor ihnen auf. Auch vor dem Geschäft soll er durch herablassende Äußerungen und bedrohliches Auftreten negativ aufgefallen sein. Eine Beteiligte soll den Mann daraufhin mit Ketchup beschmiert haben, bevor er nach kurzer Diskussion von dannen zog.

Storch im Tiefflug

Bei diesem ungewöhnlichen Unfall sind die Beteiligten glücklicherweise mit leichten Blessuren davongekommen. Ein Storch im Tiefflug war gegen den Helm eines Motorradfahrers geprallt. Wie die Polizei berichtet hat, war der 44-Jährige mit seinem Motorrad von Ahausen in Richtung Baitenhausen unterwegs, als ein Storch die Straße kreuzte.

Der Motorradfahrer kam mit leichten Kopfschmerzen davon. Der Storch blieb nach dem Unfall leicht verletzt in einem Maisfeld sitzen, wo ihn die Storchenbeauftragte einfangen und in Obhut nehmen konnte. Abschließend heißt es im Bericht: „Von einem hinterlistigen Angriff des ansonsten friedlichen Storchs geht die Polizei aktuell nicht aus.“

Betrunkener Freizeitkapitän am Steuer

Ein betrunkener Freizeitkapitän hatte im Sommer mit seinem Segelboot die Hafenmauer in Meersburg gerammt. Obwohl der Mann dabei beinahe über Bord ging, fuhr er nach der Kollision mit seinem Boot einfach weiter in Richtung Konstanz. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Beamten setzten dem Segelboot nach und trafen es im Konstanzer Trichter an. Der 64 Jahre alte Bootsführer roch den Polizisten zufolge stark nach Alkohol, wirkte orientierungslos und wankte stark. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Die Wasserschutzpolizei schleppte das Boot in den Hafen von Konstanz und brachte den 64-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Mann will mit Lebkuchenherz angreifen

Ein 36-Jähriger hatte es an einem Spielautomaten auf dem Seehasenfest auf ein großes Kuscheltier abgesehen – mehrere Heranwachsende allerdings auch, es kommt zum Streit. Wie die Polizei berichtete, versuchte der Mann an einem Spielautomaten sein Glück, um ein großes Kuscheltier zu gewinnen. Dabei geriet er mit den Heranwachsenden in Streit, die die gleiche Absicht hatten.

Der 36-Jährige soll daraufhin versucht haben, einen 19-Jährigen mit einem Lebkuchenherz anzugreifen. Gegenüber den einschreitenden Polizisten weigerte der Mann sich, sich auszuweisen. Bei der vorläufigen Festnahme wehrte sich der 36-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten.

Mit dem Aufzug hoch, mit der Drehleiter runter

Mit der Drehleiter der Feuerwehr mussten drei Jugendliche in Überlingen von einem Gebäude befreit werden. Das Trio war mit einem Außenaufzug in das vierte Obergeschoss gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort wollten die Jugendlichen offenbar ungestört, jedoch unbefugt unter sich sein. Der Aufzug fuhr wieder nach unten und blieb dort stehen. Da andere Wege zurück auf den Boden verschlossen waren, wählten die Jugendlichen schließlich den Notruf. Die Feuerwehrleute halfen ihnen aus ihrer misslichen Lage.

Schwarzer Plastikschwan sorgt für Einsatz

Die Polizei musste im Januar ausrücken, um einen vermeintlich auf dem Schlosssee in Salem eingefrorenen Schwan zu retten. Bei der Rettungsleitstelle war die Meldung eingegangen, dass der Schwan im Eis festgefroren sei. Zwei Beamte des Polizeireviers Überlingen rückten aus und stellten rasch fest, dass es sich um einen schwarzen Schwan aus Plastik handelte. Dieser ist, rund 20 Meter vom Ufer entfernt, mit einem Seil am Boden des Schlosssees verankert. In den Wintermonaten haben ihn die Mitglieder des Fischereivereins dort festgebunden, um Kormorane zu verscheuchen.

Wenn ein Narrenpolizist plötzlich echte Diebe überführt

Von solchen Geschichten hört man nicht alle Tage: Ein Narrenpolizist machte im Januar 2022 in Immenstaad echte Diebe dingfest. Eine Zeugin hatte die beiden Diebe beobachtet, die Pakete aufrissen und sich mit dem Inhalt davonmachten. Sie schilderte ihre Beobachtungen dem Narrenpolizisten. Dieser erkannte die Diebe auf offener Straße wieder, verständigte die richtige Polizei und nahm die Verfolgung auf. Die Beamten nahmen die Diebe fest. „Er machte seinem Namen alle Ehre“, vermeldete die Polizei über das beherzte Eingreifen von Dirk Tress später.

Trio wirft Katze auf Jugendliche und greift sie an

Die Bitte, ihre drei Hunde an die Leine zu nehmen, brachte einen 20-Jährigen und seine zwei Begleiterinnen in Überlingen dazu, auf zwei Jugendliche loszugehen. Wie die Polizei berichtet hatte, saß das Trio zunächst im Kurgarten mit drei Hunden und einer Katze auf einer Bank.

Als ein 16- und ein 17-Jähriger die Gruppe passierten, baten sie die Hundehalter, die Tiere an die Leine zu nehmen. Dies erboste den 20-Jährigen, der daraufhin aggressiv wurde. Das Trio verfolgte die Jugendlichen und warf zunächst die Katze nach den beiden. Eine der Frauen soll auf den 17-Jährigen losgegangen sein und versucht haben, ihn mit Tritten und Schlägen zu treffen. Der 20-Jährige brachte den Teenager daraufhin gewaltsam zu Boden und hielt ihn zusammen mit einer der Frauen fest.

Motorboot fährt nur noch rückwärts

Das muss ein seltsamer Anblick gewesen sein! Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Langenargen wurden im Mai auf ein Motorboot aufmerksam, das nur noch rückwärts fuhr. Laut Polizeibericht lag ein technischer Defekt vor. Die Beamten begleiteten das Boot auf dem Weg in den Hafen. Bei der Hafeneinfahrt verlor der 70-jährige Schiffsführer aufgrund einer Windböe die Kontrolle, es kam zur Kollision mit einem Seezeichen. Die 62-jährige Mitfahrerin, die dabei über Bord ging, wurde unverzüglich gerettet. Beide Bootsinsassen kamen mit dem Schrecken davon.

Handfester Streit um verkauften Hund

Die Überlinger Hafenstraße wurde 2022 Schauplatz eines außergewöhnlichen Raubdelikts. Nach Angaben der Polizei hatte eine 47-jährige Frau einen Hund über ein Internetportal in ein neues Zuhause nach Überlingen verkauft. Bereits nach wenigen Stunden bereute die Frau den Verkauf und forderte den Hund von den neuen Besitzern zurück. Diese wollten das Tier jedoch nicht wieder hergeben.

So kam die 47-Jährige mit ihrer Familie nach Überlingen und traf am Mantelhafen auf die neue Besitzerin, die gerade auf einer Gassi-Runde war. Das Trio soll der 41-Jährigen den Hund gewaltsam aus den Armen gerissen haben. Polizeibeamte nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest.