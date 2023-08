In einer ehemaligen Jugendherberge in der St. Georgener Straße in Villingen-Schwenningen ist in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Das Gebäude steht schon seit einigen Jahren leer und der Strom ist abgestellt. Das Feuer brach im Dachstuhl aus und bereitete sich von dort im Gebäude aus.

Nicht der erste Vorfall in der ehemaligen Jugendherberge

Es ist nicht das erste Mal, dass es in der ehemaligen Jugendherberge brennt. Erst im April war dort im Speisesaal von Unbekannten ein Feuer gemacht worden. Laut Polizei sei dort gegrillt worden. Ob das Feuer dann nicht ordentlich gelöscht worden war oder ob die Martinshörner der Polizei die unbekannten Personen damals vertrieben haben, ist bis heute nicht geklärt. Angetroffen wurde jedenfalls niemand mehr.

Brand ist ein wirtschaftlicher Totalschaden

Allerdings war der Schaden damals deutlich geringer. Die Polizei schätzt, dass in der Nacht auf Mittwoch ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden ist. Zuvor gingen die Behörden sogar von einem Schaden in Höhe von einer halben Millionen Euro aus. Trotzdem sei der Brand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.