Es ist erst zwei Tage her, als ein Streit unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Trossingen eskaliert war. Ein 59-Jähriger wurde dabei mutmaßlich von seinem jüngeren Nachbar mit einem Messer so schwer verletzt, dass er in einer Klinik notoperiert werden musste.

Nun scheint erneut ein Streit unter Nachbarn eskaliert zu sein. Nach SÜDKURIER-Informationen ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in VS-Villingen.

Was war passiert? Wie es heißt, kam es zunächst zum Streit unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Dattenbergstraße. Der Zwist eskaliert, an dessen Ende der 37-jährige Nachbar mutmaßlich auf das 42-jährige Opfer schoss – offenbar mit einer Gaspistole.

Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden, der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat scheinen bislang noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Bis Redaktionsschluss war das Polizeipräsidium Konstanz nicht für weitere Auskünfte zu dem Vorfall erreichbar.