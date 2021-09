Trossingen vor 3 Stunden

Großeinsatz der Polizei in Trossingen am Dienstag: Jetzt sind weitere Details zum Vorfall und den verletzten Personen bekannt

Am Dienstag hatte es in der Musikstadt Trossingen einen Großeinsatz der Polizei gegeben. In einem Mehrfamilienhaus war ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Am Ende musste ein 59-Jähriger notoperiert werden.