Für Jürgen Roth ist klar: „Das ist der Vorführeffekt.“ Bei der offiziellen Vorstellung des öffentlichen WLANs in der Villinger Fußgängerzone will es nicht so recht klappen. Mehrfach probiert es der Oberbürgermeister, sich beim kostenlosen Internetzugang anzumelden.

Marina Stiegeler, Geschäftsführerin des Netzbetreibers, und Katrin Merklinger von der Presseabteilung des Zweckverband Breitbandversorgung eilen zur Hilfe, aber die Technik verweigert sich hartnäckig. Besonders ärgerlich: Noch wenige Minuten zuvor konnten alle Beteiligten das neue Internetangebot der Stadt mühelos nutzen.

Laut Rathaus-Chef Jürgen Roth soll das Funknetz ein Beitrag zur Belebungsstrategie der Stadt sein.

Der offene und kostenfreie Zugang ins World Wide Web soll schnelles Surfen in den Haupteinkaufsstraßen von Villingen für alle möglich machen. So verkündet es der Zweckverband in einer Pressemitteilung zur Präsentation.

Wie schnell ist das Surfen?

Und mit schnell ist tatsächlich schnell gemeint. „Ein Gigabit pro Sekunde liegen an den Laternen an“, erklärt Marina Stiegeler. In acht Straßenlaternen – je zwei in Oberer, Niederer, Riet- und Bickenstraße – sind die Antennen für das Funknetz eingebaut.

So nutzen Sie das WLAN Anmelden 1. In den WLAN-Einstellungen der Smartphones „VS-freeWifi“ auswählen.

2. Danach öffnet sich eine Internetseite des Betreibers Stiegeler.

3. Auf der Seite ein Häkchen bei „Ich bin mit den Nutzungsbedingungen einverstanden“ setzen und auf „Akzeptieren“ drücken.



Wenn alles funktioniert hat, surft das Gerät im städtischen Netz. Im Straßenkreuz wird die Verbindung zwischen den acht Antennen ohne erneute Anmeldung gehalten Sicherheit Ein öffentliches WLAN bietet keinen Schutz bei der Nutzung. Dritte können den Datenverkehr mitverfolgen und die Informationen missbrauchen. Außerdem gibt es keine Möglichkeit zu garantieren, dass sich die Nutzer wirklich auf dem gewünschten Netzwerk eingeloggt haben. Jeder kann ein WLAN mit dem Namen „VS-freeWifi“ einrichten. Wichtig ist daher: Sehen die Anmeldeseiten wie üblich aus oder ist irgendetwas seltsam? Niemals Dienste wie Online-Banking, Webshops oder anmeldepflichtige Seiten über öffentliche Netze verwenden. Wer auf solche Funktionen nicht verzichten kann, sollte eine verschlüsselte Verbindung über ein Virtuelles Privates Netzwerk nutzen (VPN) verwenden.

So sieht es aus, wenn im VS-freeWifi die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiert werden. Dann gibt es kein Internet. | Bild: Andreas Block (Screenshot)

Keine leichte Aufgabe für das Team von Daniel Felgenhauer, denn in den Laternenmasten in der Villinger Fußgängerzone geht es eng zu. „Wir haben es hinbekommen, aber mehr geht nicht mehr rein“, sagte Felgenhauer.

Mehr als wie viel Netz durch eine Laterne passt, beschäftigte der Oberbürgermeister, wie viel Internet durchs Netz passt. „Hat das Netz denn genug Dampf, dass nicht nur zwei oder drei Nutzer gleichzeitig versorgt werden können?“, stellt Roth eine naheliegende Frage. Schließlich erhofft er sich vom Angebot eine gesteigerte Aufenthaltsqualität der Innenstadt.

Wie schnell es in der Praxis wird

Die Leistung werde pro Nutzer bei 25 Megabit gedeckelt, sagte Marina Stiegeler. „Bei dem üblichen Bedarf bei der Nutzung auf der Straße kommt man damit gut zurecht“, versichert die Geschäftsführerin von Stiegeler Internet Service aus Schönau. Dass die Anwender in der Fußgängerzone 4K-aufgelöste Video-Streams anschauen, hält sie für eher unwahrscheinlich.

Das Unternehmen Stiegeler betreibt das Glasfasernetz des Zweckverbands Breitband im Schwarzwald-Baar-Kreis. Es sei ein großer Auftrag gewesen, sagte die Geschäftsführerin. In Schwenningen gibt es bereits drei solche Hotspots rund um den Marktplatz.

Schwenningen hat mehr als ein Jahr Vorsprung: Oberbürgermeister Jürgen Roth schaut sich im April 2021 die neue WLAN-Antenne an der Straßenleuchte auf dem Marktplatz an. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Aber braucht es eine solche Dienstleistung überhaupt? „Ja, ich weiß“, sagte Jürgen Roth, „die Handybesitzer haben heute alle eine Flatrate.“ Angesichts einer zunehmenden Nutzung datenhungriger Services – er denke da beispielsweise an Augmented Reality – sei ein Angebot mit hoher Bandbreite wichtig.

Ungeachtet der kleinen Startschwierigkeiten ist sich der Oberbürgemeister sicher: „Es beginnt ein neues Zeitalter des Internets in der Innenstadt.“