von Rüdiger Fein

Endlich ist es wieder soweit, die Vesperkirche in der Reutestraße in Schwenningen öffnet wieder ihre Tore. Nachdem man in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie pausiert hatte und statt des beliebten Mittagstisches in der Pauluskirche nur einen Ersatz in Form von Vesperbeuteln anbieten konnte, freuen sich die Organisatoren Reinhold Hummel und Hans-Ulrich Hofmann jetzt darauf, die dann 20. Vesperkirche eröffnen zu können.

Diese findet vom 22. Januar 2023 bis einschließlich 12. Februar statt – die Tore der Kirche sind weit geöffnet und alle Menschen sind zum gemeinsamen Mittagessen und zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Mittagessen für einen Euro

Wärme und Gastfreundschaft werden hier geboten, die Besucher sollen einfach zusammensitzen und sich kennenlernen. Es sei ganz egal, welch gesellschaftlicher Herkunft die Besucher seien, welche Religion sie haben – es gehe vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und bei manchen Menschen so auch die Einsamkeit zu vertreiben.

Außerdem sei eine warme Mahlzeit für einen kleinen Obolus auch ein wichtiger Beitrag in Zeiten, wo das Geld bei den Menschen immer knapper werde. Reinhold Hummel betont aber, dass es nicht nur um Essen und Trinken gehe, sondern ganz bewusst darum, Menschen, die sich sonst selten begegnen, miteinander an einen Tisch und ins Gespräch zu bringen.

Freiwillige Helfer gesucht

Für die Aktion brauche man wieder viele freiwillige Helfer. Es gibt zwar einen Stamm an Helfern, die sich seit Jahren engagieren, so der ehemalige Leiter der Diakonie, aber alters- und teilweise krankheitsbedingt scheiden natürlich auch einige aus, die man jetzt ersetzen müsse. Dafür startet in diesen Tagen die Verteilung eines Infoblattes.

Auch die Kultur kommt nicht zu kurz

Neben den Helfern, deren Einsatz unentbehrlich ist, hofft man in der Pauluskirche auch wieder auf Spender und Sponsoren. Außerdem soll es wieder kulturelle Beiträge geben, hier könne man sich wieder auf das Engagement von Rolf Klaiber von Härings Kulturcafé verlassen, meint Hans-Ulrich Hofmann.

Die Pauluskirche in der Reutestraße wird für diese Aktion wieder umgestuhlt, es werden große Tische platziert, so entstehe eine Wohlfühlatmosphäre und auf der Empore wird es wieder ein Tagescafe geben. Für einen Obolus von einem Euro erhält jeder ein komplettes Mittagessen und Getränke, jeder, der es sich leisten kann, dürfe gerne einen höheren Betrag geben. Die Vesperkirche ist täglich in der Zeit von 10:30 bis etwa 15 Uhr geöffnet.

Hier kann jeder helfen:

Wer beim Ausschenken, Bedienen, Vespertütenpacken, Spülen, Transport etc. mithelfen möchte, wird gebeten beim Kontakttelefon der Vesperkirche anzurufen, wo auch die Termineinteilung vorgenommen wird.

Die Rufnummer 07720/6098910 ist geschaltet von Montag 5. Dezember 2022 bis Freitag 9. Dezember 2022 und zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag von 14 bis 17 Uhr Dienstag zusätzlich von 17 bis 20 Uhr. Wichtig wäre es, wenn die Helfer ganze Tage einsetzbar wären, also von 10:30 Uhr bis 15:45 Uhr.