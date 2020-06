VS-Villingen vor 3 Stunden

Tierschützer retten Tauben aus Todesfalle

Der Tierschutzverein hat am Freitag in Villingen Tauben aus einem Netz in einem Hinterhof befreit und die Küken mitgenommen. Die Tierschützer bemängeln, dass es in VS bisher keinen Taubenschlag gibt.