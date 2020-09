von Norbert Trippl

Ein Sportflugzeug ist am Donnerstag am Nachmittag beim Klinikum auf freiem Feld gelandet. Offenbar hatte der Pilot Schwierigkeiten, sein Ziel zu erreichen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen der Polizei allein an Bord. Er soll leicht am Kopf verletzt sein. Herkunft von Flugzeug und Flieger waren zunächst noch unbekannt, ebenso wie die genaue Ursache der Notlandung. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass das Flugzeug aus Schwenningen gekommen sein könnte.

Im 800-Betten-Klinikum arbeiten Hunderte von Mitarbeitern. Ein Hubschrauber der Polizei sondierte am Nachmittag kurz nach 15.15 Uhr die Lage aus der Luft.

