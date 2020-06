von SK/MAY

Die Freude über die Auszeichnung ist riesig. Jetzt sind die beiden Villingerinnen Katharina Marenghi und Annika Hertz-Eichenrode Landesmeisterinnen der Landschaftsgärtner. Damit haben sich die Beiden gegen die fünf besten Teams aus Baden-Württemberg durchgesetzt.

Sie haben es geschafft: Annika Hertz-Eichenrode und Katharina Marenghi sind die Landesmeisterinnen unter den Landschaftsgärtnern. | Bild: VGL/Sven Falk

Und schon gibt es weitere große Pläne: Im September dieses Jahres möchten die beiden laut Pressemitteilung des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, für das Land bei den Deutschen Meisterschaften im Garten- und Landschaftsbau in Nürnberg starten.

Die Preisverleihung

Friedlinde Gurr-Hirsch, Mitglied des Landtags und Staatssektretärin für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, übernahm, so ist es der Pressemitteilung zu entnehmen, zusammen mit dem Oberbürgermeister von Kirchheim/Teck, Pascal Bader und Albrecht Bühler, Vorstand des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg, die Preisverleihung.

Erwin Halter, Chef der Firma Garten Halter in Villingen-Schwenningen, mit Ausbilder und angehender Meister Dennis Lenhardt (Mitte), Momodou Minteh (rechts), Azubi im dritten Ausbildungsjahr (rechts) und den beiden Gewinnerinnen. | Bild: VGL/Sven Falk

„Mit diesen Leistungen können die jungen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner optimistisch in ihre berufliche Zukunft schauen und wir als Unternehmer und Ausbildungsbetriebe ebenfalls“, versicherte Bühler. Vizemeister sind Simone Schwarz und Marco Mayer von der Wagner Gärten GmbH aus Neresheim-Schweindorf. Platz drei auf dem Treppchen sicherten sich Nico Kneisel und Tobias Pfaff vom Ausbildungsbetrieb Becker GmbH in Zuzenhausen.

Stolz auf sein Frauen-Power-Team ist Erwin Halter, Chef der Firma Garten Halter in Villingen-Schwenningen, der die beiden für die Teilnahme entsprechend unterstützte und am Samstag beim Wettbewerb mitfieberte.

Aufgabe: Ein kleiner Garten in Rekordzeit erschaffen

Die Aufgabe erforderte bei den Wettbewerbsteilnehmern ein hohes Maß an fachlichen Fähigkeiten und Kenntnissen. In nur sieben Stunden seien laut Pressemitteilung sechs fast identische kleine Gärte entstanden mit einer handbossierten Natursteinmauer aus rotem Sandstein, einer kleinen herausfordernden Pflasterfläche, sternförmig verlegten Trittplatten sowie einer Pflanzung aus Gehölzen und Stauden. Dabei war ein Hochstamm-Amberbaum in Kugelform mit einem Dreibock innerhalb eines Pflasterkreises zu pflanzen. Der aufgrund von Corona zugelassene kleine Fankreis hatte für den Bau des Dreibocks extra eine Leiter für das Damenteam mitgebracht.

Schnell muss es gehen beim Kampf um die Garten-Krone. | Bild: VGL/Sven Falk

Neben fachlichen und handwerklichen Fähigkeiten waren Kreativität und Standortwissen bei der Staudenpflanzung, Teamfähigkeit und vor allem auch die mentale Belastbarkeit gefordert. Katharina Marenghi und Annika Hertz-Eichenrode meisterten alles in Perfektion und bestritten den Wettbewerb souverän. Die beiden angehenden Landschaftsgärtnerinnen sind somit für den Bundeswettbewerb in Nürnberg bestens gerüstet.