Die baden-württembergischen Landesmeister der Landschaftsgärtner werden am Samstag werden in Kirchheim/Teck ermittelt. Insgesamt zwölf Auszubildende treten in sechs Zweierteams in diesem Länderentscheid an. Sie sind die Besten aus zur Zeit 1395 Jugendlichen, die in Baden-Württemberg den Beruf des Landschaftsgärtners erlernen.

Konzentiert bei der Arbeit: Katharina Marenghi will die Jury in Kirchheim/Teck überzeugen. | Bild: Garten Halter

Eine Menge Können auf drei mal drei Metern

Annika Hertz-Eichenrode und Katharina Marenghi, die beide ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin bei der Firma Garten Halter in Villingen-Schwenningen absolvieren, sind dabei mit von der Partie, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Beiden treten gegen die fünf besten Teams aus Baden-Württemberg an. In sieben Stunden gilt es, auf einer Fläche von drei mal drei Metern einen kleinen Vorgarten mit Natursteinmauer, Pflasterfläche und Pflanzung exakt nach Plan zu bauen. Bei diesem Wettbewerb zeigen die Teilnehmer, welche fachliche Vielfalt Landschaftsgärtner beherrschen und in ihrer Ausbildung erlernen. Eine Fachjury aus Betriebsinhabern und Ausbildern des Garten- und Landschaftsbaus bewertet die kleinen Gärten nach den Regeln der Technik, aber auch Teamarbeit sowie Arbeitssicherheit fließen mit in das Ergebnis ein.

Mitfiebern im Internet

Aufgrund der aktuellen Situation wird der LG-Cup in diesem Jahr zum ersten Mal nur vor kleinem Publikum stattfinden. Jedes Team darf vier Fans zur Unterstützung und zum Anfeuern nominieren. Der Wettbewerb startet um 8.30 Uhr und ab diesem Zeitpunkt lässt sich der Verlauf der Wettbewerbsbaustellen auf dem Facebook-Account des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL) (www.facebook.com/GaLaBau.BW) mitverfolgen. Beim Endspurt mitfiebern kann man dann ab 15.30 Uhr bei der Liveübertragung auf Instagram (www.instagram.com/green.creative.work), inklusive Siegerehrung.

Großes Ziel: Die Berufe-WM in China

Das Sieger-Team darf als Vertreter Baden-Württembergs im September beim bundesweiten Landschaftsgärtner-Cup 2020 in Nürnberg an den Start gehen. Die Deutschen Meisterschaften im Garten- und Landschaftsbau sind zugleich das Ticket zur Teilnahme an den Weltmeisterschaften der Berufe (WorldSkills) im Jahr 2021 in Shanghai/China.