Bei dem herrlichen Wetter in den vergangenen Wochen haben viele bestimmt sehnsüchtig daran gedacht, wie schön es wäre, wenn das Kneippbad geöffnet hätte. Am 23. Mai sollte es soweit sein, an diesem Tag sollte das idyllisch gelegene Freibad seine Pforten öffnen. „Noch steht dieser Termin, wir wissen aber natürlich nicht, ob wir den halten können“, erkärt Oliver Bauer, Pressesprecher der Stadtwerke. Sportstätten, und darunter fallen die Bädereinrichtungen, müssen auch nach der neuen Landesverordnung „bis auf weiteres“ geschlossen bleiben. Alle Maßnahmen werden derzeit alle 14 Tage neu bewertet und vor Anfang Mai lasse sich keine Aussage treffen, wann die Doppelstädter das Kneippbad wieder nutzen können, so Oliver Bauer. Für den Fall einer Öffnung habe man sich natürlich schon Gedanken über notwendige Schutzmaßnahmen gemacht. Gerade die sanitären Anlagen seien „sehr sensible“ Bereiche, die oft und regelmäßig desinfiziert werden müssten. Hier könne man aber die notwendigen Maßnahmen treffen.

Laut Oliver Bauer bräuchte das Bäderteam rund 14 Tage, um alles für eine Öffnung vorzubereiten: „Das würden wir sehr rasch hinbekommen.“ Da im Moment alle VS-Bäder geschlossen sind, seien die Mitarbeiter des Bäderbereichs in Kurzarbeit.