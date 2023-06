Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Neuer Kindergarten im Sauerwasen kostet einen Bolzplatz

Dringend benötige Kindergartenplätze haben Vorrang in VS. Die Oberlin-Kita wird um drei Gruppen vergrößert. Ein angrenzender Bolzplatz muss weichen. Diese Freizeitfläche soll jedoch an anderer Stelle ersetzt werden.