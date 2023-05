Nach mehreren Zerwürfnissen zwischen dem heutigen Studio-Eigentümer und Gebäudebesitzer Berhold Käfer und dem Sohn des verstorbenen Gründers, Mathias Brunner-Schwer, sowie dem „Förderverein MPS-Studio“ von Friedhelm Schulz hat seit Ende vergangenen Jahres ein neu gegründeter Verein „MPS-Studio e.V.“ das Zepter in die Hand genommen. Er will das legendäre Musiklabel und Tonstudio erhalten, beleben und in die Zukunft führen.

Fast etwas unscheinbar scheint der Eingang zu einem einzigartigen Technikhistorischen Kleinod in Villingen, dem legendären MPS-Studio in der Richthofenstraße. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen um die Nutzung und Verwaltung des Tonstudios hoffen die Verantwortlichen nun auf einen Neustart. 60 Mitglieder hat der neue Verein bereits. Die Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, das denkmalgeschützte Studio zu renovieren, die alte analoge Tontechnik wieder in Stand zu setzen und betriebsfähig zu erhalten.

Das berühmte Tonstudio MPS – Musik Produktion Schwarzwald – ein Name, der untrennbar mit dem Mythos der Villinger Firma SABA verbunden ist und viele Jahre für allerhöchste Qualität im Bereich Musikproduktion stand. Für Liebhaber des weltweit bekannten Schallplattenlabels steht MPS daher auch „Most Perfect Sound“. Vor allem durch einige Aufnahmen mit den ganz großen Jazzmusikern aus den USA wurde das MPS-Studio weltberühmt. Gegründet wurde das Studio am 1. April 1968 von Hans-Georg Brunner-Schwer, Spross der Saba-Unternehmerdynastie in Villingen und als Tonmeister vor allem auch ein großer Jazz-Fan.

Angebote für Alt und Jung

So will man Jugendlichen, Musikern und Tonspezialisten den Zugang zum Studio ermöglichen. „Wir haben bereits Anfragen von Musikern aus dem Ausland, die hier gerne wieder ihre Musik in analoger Technik produzieren wollen“, berichtet der Vorstand des neuen Vereins, Töni Schifer. Denn es gibt weltweit nur noch wenige Studios mit der alten analoger Technik, die gleichzeitig auch noch in der neuen Digitaltechnik Musik aufnehmen können.

Töni Schifer am großen 24-Kanal Mischpult im Regieraum des Studios. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch angehende Toningenieure aus der Schweiz und Studenten aus Furtwangen haben sich schon angemeldet. Sie wollen hier lernen, wie man in der analogen Zeit gearbeitet hat, welche Technik zum Einsatz kam und welche Vor- und Nachteile die alten und die neuen Technologien haben.

Derzeit ist nur noch eines von drei Studio-Tonbandgeräten funktionsfähig. Die anderen Geräte sollen aber im Laufe des Jahres von einem Fachmann in Rottweil noch repariert werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch die ersten Musikveranstaltungen hat der Verein in den Studioräumen bereits organisiert. Regelmäßig will man hier Kunstschaffenden und Freunden guter Musik eine Plattform zur Begegnung und Austausch bieten, Expertenführungen durchs Musik-Studio inbegriffen.

Workshops und Konzerte im Studio

Ganz neu ist auch das Workshop-Angebot. So plant man neben der musealen und kulturellen Arbeit zum Erhalt des MPS-Studios auch ein attraktives musikalisches Programm in Form von Workshops und Konzerten zu schaffen, welches Kinder und Jugendliche ansprechen soll. Dem Verein ist es wichtig, hier kein elitäres Angebot zu formulieren, sondern vielmehr eine große Bandbreite an jungen Menschen zu erreichen.

Viktoria Tiedeke kümmert sich vor allem um die musealen Aspekte des Studios. Besonders angetan hat es ihr das bekannte SABA-Mobil, eines der ersten Tonbandgeräte zum mitnehmen und abspielen von Musikkassetten. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So sind zum Beispiel Cajon- und Sampling-Workshops für Kids, aber auch Konzerte für die ganz Kleinen geplant. Ziel ist es, für kleine und sehr junge Menschen in Villingen und Umgebung ein zusätzliches Angebot zu schaffen, welches Begeisterung für Musik, Instrumente und Aufnahmetechnik vermittelt. Hier arbeitet der Verein mit erfahrenen Musiklehrern und Pädagogen zusammen.

Bewahrung der historischen Technik

Vor allem will man sich aber auch um das technikhistorische Erbe kümmern. Dabei geht es um die zielgerichtete Vervollständigung, Erweiterung, Zusammenführung und Ergänzung der vorhandenen Archivalien mit dem Ziel, die Arbeit des MPS-Studios, des Studiogründers und Tontechnikers Hans-Georg Brunner-Schwer, seiner Mitarbeiter von SABA- und MP-Records und anderer, eng mit dem MPS Studio verbundener Personen aufzuarbeiten und zu dokumentieren.

Dieses analoge 24-Kanal Mischpult aus den 60er Jahren wurde nur zwei mal von SABA-Ingenieuren gebaut. Eines ging zum ehemaligen Südwestfunk nach Baden-Baden und das andere steht im MPS-Studio in Villingen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Über 1000 Musikproduktionen sind bis zum Ende des Studios im Jahre 1983 entstanden. Und die finden sich alle noch auf den original analogen Master-Tonbändern im Archiv. „Die sind zwar immer noch in einem top Zustand. Wir planen aber, die wichtigsten Werke so schnell wie möglich zu digitalisieren“, erklärt Töni Schifer, der Vereinsvorsitzende.

Vereinsmitglied und Architekt Jens Heid bewundert, wie perfekt die die Schallisolierung der Innenräume des Ton-Studios ausgeführt wurde. Ein Ehrgeiz ist es, diesen Zustand nach der Renovierung auch genau so wieder herzustellen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch Tausende von historischen Fotos, auf denen fast alle Jazzmusiker von Welt während ihrer Tonaufnahmen im Villinger Studio zu sehen sind und unzähligen Dokumente aus dieser Zeit müssen gesichtet, sortiert und aufbereitet werden.

Für Pianoaufnahmen stand seit 1977 der legendäre Bösendorfer Grand Imperial Konzertflügel zur Verfügung, der einen tollen expressionistischen Klang erzeugt. Von Friedrich Gulda persönlich ausgesucht, war es überhaupt nicht einfach das über eine halbe Tonne schwere Instrument ins Studio zu bekommen. Teile des Treppenhauses mussten davor abgebaut werden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Das alles kostet Geld welches der junge Verein aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Veranstaltungen erwirtschaftet. Dazu kommt auch noch die Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten. Besonders freute man sich dann auch über die gute Nachricht, überbracht von Oberbürgermeister Jürgen Roth, dass die Sparkasse Schwarzwald-Baar die geplanten Kinderworkshops mit 3000 Euro unterstützen wird.

Ein Blick vom Studioraum zum Regieraum hinter der Glasscheibe. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Stadt will unterstützen

Jürgen Roth, nach eigenen Worten seit Kindesbeinen ein „SABA-Fan“, äußerte sich dann auch sehr positiv zu den neuen Plänen des Vereins und sieht hier vor allem auch die Möglichkeit, diese Aktivitäten zukünftig auch vermehrt in das kulturelle Leben der Stadt zu integrieren und Synergien mit anderen Musik-Veranstaltungen herzustellen. „Wir haben hier ein bundesweit einzigartiges kulturelles Kleinod, welches wir auch mehr in unser Kulturangebot und Stadtmarketing integrieren wollen“, so Roth.

Oberbürgermeister Jürgen Roth ausnahmsweise mal nicht an den Hebeln der Macht, sondern an den Mischern der guten Musik. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Mit dem neuen Verein, der Unterstützung durch die Stadt und der Hilfe privater Spender soll das denkmalgeschützten MPS-Studio in eine neue Zukunft geführt werden. Musikliebhaber und Kulturschaffende dürfen sich auf interessante Workshops und viele kleine, aber feine Veranstaltungen im Studio freuen.

Nicole Bronnec kümmert sich im die Planung der Workshops im Studio. Gerne zeigt sie Besuchern auch die Fotos mit den Jazz-Legenden wie Oscar Peterson, den Singers Unlimited und vielen anderen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Vereins: http://www.mps-studio.de