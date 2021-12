Um die Not von Menschen im ganzen Landkreis über Weihnachten ein wenig zu lindern, organisieren Nicola Schurr und Axel Killmann aus Villingen-Schwenningen im zweiten Jahr eine große Weihnachtstütenaktion.

Helfer packen pralle Tüten

Gemeinsam mit fleißigen Helfern und Unterstützung von Geschäften, Gastronomiebetrieben und sozialen Einrichtungen will er am 24. Dezember Familien und Einzelpersonen mit einer prallgefüllten Tüte mit Lebensmittel beschenken, damit diese ein paar Tage über die Runden kommen.

Nicola Schurr: „Jeder, der eine Tüte haben möchte, darf sich bei mir melden. Es braucht sich niemand schämen.“ | Bild: SPD BW

Was im vergangenen Jahr zunächst eine aus der Not heraus geborene Aktion war, wo Schurr und Killmann Lebensmittel an bedürftige Personen verteilt haben, als aufgrund der Pandemie die Tafelläden geschlossen wurden, hat sich zur Weihnachtszeit im vergangenen Jahr wiederholt.

Kontakt

E-Mail:

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende über das Konto der ProKids Stiftung einzahlen.

Familien und Einzelpersonen, die eine Weihnachtstüte haben möchten, können sich direkt bei Nicola Schurr melden: Telefon: 01746213453.E-Mail: nicolaschurr@outlook.de Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende über das Konto der ProKids Stiftung einzahlen.IBAN: DE88643901300000059021 ProKids-Stiftung. Verwendungszweck: Weihnachtstüte 2021 + Name/Firma, Adresse angeben.

Angesichts der großen Dankbarkeit der Menschen damals und der Situation, dass in diesem Jahr aufgrund langer Kurzarbeitsphasen oder Jobverlust bei steigenden Lebenshaltungskosten etwa für Energie, noch mehr Menschen, etwa Senioren mit kleiner Rente, Alleinerziehende oder einkommensschwache Familien noch weniger finanzielle Mittel haben, rechnet Schurr damit, dass sich auch deutlich mehr Menschen melden, die eine Weihnachtstüte bekommen wollen.

74 Familien erreicht

Die Tendenz zeige dies jetzt schon. „Im vergangenen Jahr haben wir 74 Familien und 200 Personen erreicht. Und für dieses Jahr haben wir bereits jetzt über 50 Anmeldungen“, sagt Schurr. „Jeder, der eine Tüte haben möchte, darf sich bei mir melden. Es braucht sich niemand schämen“, macht Nicola Schurr deutlich und betont, dass die Daten vertraulich behandelt würden.

In den kommenden Tagen werden Nicola Schurr und sein Helferteam die Weihnachtstüten befüllen. Darin enthalten sein erden haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, Wurstkonserven, Konserven mit Gemüse oder auch Früchten, Fertiggerichten, Kaffee, Kekse, aber auch Duschgel und Süßigkeiten.

Koch-Anleitung inklusive

Als besonderes Bonbon gibt es eine Anleitung für ein Weihnachtsmenü, deren Zutaten natürlich ebenfalls in der Tüte zu finden sein werden. „In diesem Jahr gibt es voraussichtlich Schweinefilet mit Pilzrahmsoße“, verrät Schurr. Kurz vor der Auslieferung wird Schurr über einen Gastronomiebetrieb mit frischem Obst und Gemüse beleifert.

Gutscheine dürfen auch in die Tüten

Die Bürger im Landkreis sind dazu eingeladen, sich gerne an der Weihnachtstütenaktion zu beteiligen. „Wie wäre es, wenn die Bürger einen Gastronomiegutschein ihres Lieblingsrestaurants oder einen Gutschein aus dem lokalen Einzelhandel beisteuern?“ Nicola Schurr fände die Idee gut, dass damit auch der regionale Handel und die Gastronomie unterstützt würde.

Falls jemand Lebensmittel spenden wolle, sollte darauf geachtet werden, dass es sich um haltbare Lebensmittel handelt und nicht um schnell verderbliche Produkte. Gelagert werden die Waren in Räumen der Arbeiterwohlfahrt, gepackt werden die Tüten im Café „Einfach Andersch“.

Am Heiligabend wird ausgefahren

An Heiligabend werden Nicola Schurr und Axel Killmann zusammen mit dem Dutzend freiwilliger Helfer die prall gefüllten Weihnachtstüten, in denen sich auch jeweils eine Überraschung befindet, an die zuvor gemeldeten Adressen ausfahren. „Die Abgabe erfolgt kontaktlos“, sagt Schurr, der sich schon heute freut, wenn an Heiligabend die so Beschenkten sich über ihre Weihnachtstüte freuen.